Bývalý britský veľvyslanec v USA sa po kritike ospravedlnil obetiam Epsteina
- DNES - 10:28
- Londýn
Bývalý britský veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson sa ospravedlnil obetiam Jeffreyho Epsteina za svoje priateľstvo s týmto odsúdeným americkým sexuálnym delikventom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mýlil som sa, keď som mu uveril po jeho odsúdení a pokračoval v kontakte s ním,“ povedal Mandelson vo vyhlásení, ktoré v pondelok zverejnila televízna stanica BBC. „Jednoznačne sa ospravedlňujem ženám a dievčatám, ktoré tým utrpeli,“ dodal.
Mandelson bol vystavený kritike po tom, čo sa obetiam Epsteina neospravedlnil už v rozhovore odvysielanom v nedeľu, ktorý bol prvým rozhovorom od jeho odchodu z funkcie. O odvolanie z postu veľvyslanca v septembri požiadal britský premiér Keir Starmer, ktorý ako dôvod uviedol emailovú komunikáciu s Epsteinom, ktorý zneužíval maloleté dievčatá na poskytovanie sexuálnych služieb.
V nedeľňajšom rozhovore bývalý britský veľvyslanec uviedol, že z jeho strany išlo o „nemiestnu lojalitu“ a „najhorší omyl“.
Podľa denníka The Guardian Mandelson tiež naznačil, že ako homosexuál nemal žiadne poznatky o sexuálnom živote Epsteina. Tvrdí, že v Epsteinovom živote či jeho domoch nikdy nevidel nič, čo by mu malo dať dôvod podozrievať, čo „toto zlé monštrum robilo, keď sa zmocňovalo týchto mladých žien“. „Myslím, že problém bol v tom, že ako homosexuál v jeho blízkom okolí som bol udržiavaný mimo toho, čo robil na sexuálnej stránke svojho života,“ uviedol.
Na otázku, či sa chce ospravedlniť za svoje priateľstvo s Epsteinom odpovedal, že by sa ospravedlnil, ak by bol „spoluvinný alebo zodpovedný“, ale podľa jeho slov nebol vinný a nevedel, čo Epstein robí. Vyjadril tiež ľútosť nad tým, že „bezmocným ženám nebola poskytnutá ochranu, na ktorú mali nárok“.
Mandelson bol dvakrát členom kabinetu britského expremiéra Tony Blaira, v oboch prípadoch však rezignoval pre rôzne aféry.
