Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie vylúčili
Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel.
Podľa predbežných výsledkov pitvy je možné vylúčiť cudzie zavinenie, bezprostrednou príčinou smrti bolo srdcovo-pľúcne zlyhanie. TASR o tom informoval Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vo veci vedie trestné stíhanie pre usmrtenie.
„Policajná hliadka zastavovala na Bojnickej ulici v Bratislave motorové vozidlo, ktoré išlo vysokou rýchlosťou. Vozidlo pred hliadkou Policajného zboru unikalo. Vo vozidle boli dve osoby, nakoniec vodič z auta vystúpil a utekal naprieč železničným priecestím. Policajt ho dobehol a pri použití donucovacích prostriedkov, nasadzovaní pút unikajúca osoba upadla do bezvedomia,“ ozrejmil ÚIS s tým, že policajti do príchodu záchranky poskytovali vodičovi prvú pomoc.
Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje
Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou.
Ak nemusíte, nejazdite, odkazuje polícia na západe
Polícia upozorňuje na extrémnu poľadovicu a sneh na západnom Slovensku. Odporúča preto vodičom, aby nejazdili, ak nemusia.
SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie hodiny
Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front.
Letisko Bratislava uzatvorili
Letisko uzatvorili do 11.15 h.