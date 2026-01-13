  • Články
Utorok, 13.1.2026
Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje

  • DNES - 9:29
  • Kysucké Nové Mesto
Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou. Na sociálnej sieti o tom informovala prednostka Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Marcela Lisková.

V dôsledku dopravných nehôd a hustej kamiónovej dopravy sa na viacerých úsekoch tvoria dlhé kolóny a doprava je výrazne spomalená. Prosíme všetkých vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť na cestách a ak je to možné, o zváženie odloženia cesty alebo využitie alternatívnych trás,“ uviedla Lisková.

Žilinská krajská polícia upozorňuje, že ceste I/11 v smere zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta je uzavretá a v opačnom smere je zdržanie až trojhodinové. Uzavretý je aj tunel Horelica v smere z Čadce do Žiliny a pre údržbu je uzavretá tiež cesta I/10 medzi Bytčou a Makovom.

Zdroj: Info.sk, TASR
