Ak nemusíte, nejazdite, odkazuje polícia na západe
Polícia upozorňuje na extrémnu poľadovicu a sneh na západnom Slovensku. Odporúča preto vodičom, aby nejazdili, ak nemusia.
Vo viacerých úsekoch na západnom Slovensku sa stali nehody a vodiči hlásia zdržania. Padajúci dážď a sneh zamŕza na cestách aj na chodníkoch. Polícia radí jazdiť a kráčať nanajvýš opatrne a pomaly. Aktuálne informácie nájde verejnosť na krajských policajných stránkach na sociálnej sieti.
Cesty v Bratislavskom kraji sú aktuálne prejazdné. „Avšak vodičov upozorňujeme, aby boli na cestách mimoriadne opatrní a jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, aktuálnym poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
K jednej z nehôd došlo v utorok krátko pred 7.30 h na ceste medzi obcami Rohožník a Sološnica. „Podľa doterajších informácií autobus počas jazdy vošiel do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s vozidlami Volkswagen Tiguan a Kia Sportage,“ priblížil hovorca. Na mieste zasahujú okrem policajtov aj iné záchranné zložky. Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. „Cesta II/501 medzi Sološnicou a Rohožníkom je uzavretá,“ informuje Szeiff. Premávku v uvedenom úseku usmerňujú policajné hliadky.
Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie vylúčili
Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel.
Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje
Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou.
SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie hodiny
Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front.
Letisko Bratislava uzatvorili
Letisko uzatvorili do 11.15 h.