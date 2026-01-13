SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie hodiny
Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front.
Na západe Slovenska by malo pršať ešte dve až tri hodiny. Okolo poludnia alebo tesne predpoludním by už na západe pršať nemalo a v Trenčianskom kraji zrážky ustanú skôr.
Na strednom a východnom Slovensku budú zrážky ustávať popoludní, ale tam bude naďalej prevažovať sneženie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Dážď komplikuje premávku v Bratislave
Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front. „Prináša zrážky na viaceré miesta a, našťastie, prevažuje sneženie. Obyvatelia západného Slovenska (najmä južnej polovice regiónu) nemali to šťastie, pretože oteplenie vo vyšších hladinách bolo príliš výrazné a oteplilo sa nad nulu. Snehové vločky sa preto zmenili na dážď a keďže v prízemnej vrstve je teplota bezpečne pod nulou, tak tento dážď namŕza,“ vysvetlili meteorológovia.
Tvrdia, že aktuálne všade mrzne a v Bratislave je to na úrovni mínus tri až mínus štyri stupne Celzia. „Pri pomerne výdatnom daždi ani nie je možné stihnúť ošetriť komunikácie,“ skonštatoval SHMÚ.
Priblížil, že v utorok sa teplota na viacerých miestach Slovenska nad nulu nedostane. Najvyššia šanca je podľa meteorológov na Záhorí. Na miestach, kde padal mrznúci dážď, tak môže ľadovica pretrvávať aj po tom, čo zrážky ustanú. Nebezpečné to bude najmä na povrchoch, napríklad chodníkoch, ktoré neboli ošetrené soľou.
Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie vylúčili
Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel.
Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje
Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou.
Ak nemusíte, nejazdite, odkazuje polícia na západe
Polícia upozorňuje na extrémnu poľadovicu a sneh na západnom Slovensku. Odporúča preto vodičom, aby nejazdili, ak nemusia.
Letisko Bratislava uzatvorili
Letisko uzatvorili do 11.15 h.