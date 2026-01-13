  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-2°Bratislava

SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie hodiny

  • DNES - 9:13
  • Bratislava
SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie hodiny

Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front.

Na západe Slovenska by malo pršať ešte dve až tri hodiny. Okolo poludnia alebo tesne predpoludním by už na západe pršať nemalo a v Trenčianskom kraji zrážky ustanú skôr.

Na strednom a východnom Slovensku budú zrážky ustávať popoludní, ale tam bude naďalej prevažovať sneženie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Dážď komplikuje premávku v Bratislave

Od západu pomaly postupuje cez našu oblasť teplý front. „Prináša zrážky na viaceré miesta a, našťastie, prevažuje sneženie. Obyvatelia západného Slovenska (najmä južnej polovice regiónu) nemali to šťastie, pretože oteplenie vo vyšších hladinách bolo príliš výrazné a oteplilo sa nad nulu. Snehové vločky sa preto zmenili na dážď a keďže v prízemnej vrstve je teplota bezpečne pod nulou, tak tento dážď namŕza,“ vysvetlili meteorológovia.

Tvrdia, že aktuálne všade mrzne a v Bratislave je to na úrovni mínus tri až mínus štyri stupne Celzia.Pri pomerne výdatnom daždi ani nie je možné stihnúť ošetriť komunikácie,“ skonštatoval SHMÚ.

Priblížil, že v utorok sa teplota na viacerých miestach Slovenska nad nulu nedostane. Najvyššia šanca je podľa meteorológov na Záhorí. Na miestach, kde padal mrznúci dážď, tak môže ľadovica pretrvávať aj po tom, čo zrážky ustanú. Nebezpečné to bude najmä na povrchoch, napríklad chodníkoch, ktoré neboli ošetrené soľou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie vylúčili

Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie vylúčili

DNES - 9:34Domáce

Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel.

Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje

Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje

DNES - 9:29Domáce

Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou.

Ak nemusíte, nejazdite, odkazuje polícia na západe

Ak nemusíte, nejazdite, odkazuje polícia na západe

DNES - 9:16Domáce

Polícia upozorňuje na extrémnu poľadovicu a sneh na západnom Slovensku. Odporúča preto vodičom, aby nejazdili, ak nemusia.

Letisko Bratislava uzatvorili

Letisko Bratislava uzatvorili

DNES - 8:40Domáce

Letisko uzatvorili do 11.15 h.

Vosveteit.sk
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP