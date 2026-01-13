Letisko Bratislava uzatvorili
Letisko uzatvorili do 11.15 h.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) je pre nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe do 11.15 h uzatvorené. Informuje o tom letisko na svojom webe.
Poľadovica na juhozápadnom Slovensku komplikuje dopravu, linky MHD v Bratislave jazdia obmedzene, problém je najmä pri električkách a trolejbusoch.
Šipoš: Rok 2025 bol o zdražovaní, vláda nesplnila predvolebné sľuby
Vlaňajší rok bol o zdražovaní. Stúpli ceny potravín aj energie. Skonštatoval to predseda opozičného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí v Národnej rade SR Michal Šipoš.
SHMÚ varuje pred poľadovicou, najmä v západnej časti Slovenska
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska.
Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote
Ľudovít Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote, vzdelanosti, jazyku a kultúre.
Vo veku 94 rokov zomrel slovenský muzikológ Oskár Elschek
Vo veku 94 rokov zomrel 10. januára slovenský muzikológ Oskár Elschek. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe.