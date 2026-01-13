Šipoš: Rok 2025 bol o zdražovaní, vláda nesplnila predvolebné sľuby
Vlaňajší rok bol o zdražovaní. Stúpli ceny potravín aj energie. Skonštatoval to predseda opozičného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí v Národnej rade (NR) SR Michal Šipoš v koncoročnom rozhovore pre TASR.
Vládnej koalícii vyčítal, že oklamala voličov, keďže si nesplnila predvolebné sľuby o lacnejších potravinách či energiách.
„Táto vláda nedodáva výsledky, respektíve neplní sľuby o lacnejších energiách či potravinách. (...) Ľudia sa majú horšie, majú menej peňazí v peňaženke, majú nižšie platy, ale platia za všetko oveľa viac,“ poznamenal pre TASR. Vládnym predstaviteľom vyčítal, že konsolidovali na občanoch, no nie na sebe. Hovoril o rozhadzovaní peňazí na jednotlivých ministerstvách. Upozornil pri tom na podozrenia pri niektorých verejných obstarávaniach, nákupoch či výzvu na podporu výskumu a vývoja.
Šipoš kritizoval aj ďalšie kroky vlády v minulom roku. Vyjadril svoj nesúhlas so súčasnou zahraničnou politikou. Za negatívne označil aj kroky koalície v oblasti právneho štátu. Hovoril tiež o obmedzovaní rozpravy v NR SR. Namietal, že koalícia zneužíva riadny legislatívny proces. „Pri veľa zákonoch sa ide bez medzirezortného pripomienkového konania, rokuje sa o nich v skrátenom legislatívnom konaní, opozičným poslancom sa obmedzuje hlas a skracujú rozpravy,“ tvrdí.
Šipoš však vyzdvihol, že Hnutiu Slovensko sa minulý rok podarilo „viaceré kauzy vlády“ odhaliť. Myslí si, že tak otvárajú oči občanom SR. Členovia hnutia boli podľa jeho slov vlani aktívni či už v rámci vyhlásení, ale aj v rámci parlamentu. „Naša práca sa odzrkadľuje aj na preferenciách, v prieskumoch rastieme,“ okomentoval. Mrzí ho však, že im neprešiel v NR SR žiadny návrh, pretože boli podľa neho zamerané na pomoc ľuďom.
Deklaroval, že v poctivej politickej práci chcú pokračovať aj v tomto roku. Zamerať sa chcú na prorodinné a protikorupčné opatrenia. „Dúfam, že budeme mať možnosť byť naďalej aktívni, odhaľovať všetky negatívne veci, ktoré táto vláda robí. Samozrejme, chceme byť aktívni aj v predkladaní návrhov v parlamente a na postojoch koaličných poslancov k nim odhaľovať ich charaktery, “ dodal.
Letisko Bratislava uzatvorili
Letisko uzatvorili do 11.15 h.
SHMÚ varuje pred poľadovicou, najmä v západnej časti Slovenska
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska.
Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote
Ľudovít Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote, vzdelanosti, jazyku a kultúre.
Vo veku 94 rokov zomrel slovenský muzikológ Oskár Elschek
Vo veku 94 rokov zomrel 10. januára slovenský muzikológ Oskár Elschek. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe.