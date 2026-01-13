  • Články
Soul: KĽDR vymenila ľudí, ktorí zodpovedali za bezpečnosť Kim Čong-una

Severná Kórea v uplynulých rokoch vymenila ľudí zodpovedných za ochranu vodcu Kim Čong-una, uviedlo v utorok juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie citované agentúrou Jonhap, píše TASR.

Podľa analýzy rozsiahlych personálnych zmien v severokórejskom vedení v roku 2025 došlo k výmene šéfov troch hlavných zložiek zaisťujúcich bezpečnosť severokórejského lídra – strážneho úradu vládnucej strany, strážneho oddelenia komisie pre štátne záležitosti a veliteľstva stráže.

Ministerstvo neuviedlo presný čas ani dôvody týchto zmien, no dodalo, že nových šéfov uvedených bezpečnostných orgánov zaregistrovali počas vojenskej prehliadky pri príležitosti 80. výročia založenia Kórejskej strany práce v októbri 2025.

Je pozoruhodné, že Severná Kórea v relatívne krátkom čase vymenila predstaviteľov zodpovedných za ochranu ‘najvyššieho vodcu’,“ uviedol predstaviteľ ministerstva.

Podľa ministerstva je pravdepodobné, že vysokopostavený severokórejský vojenský činiteľ Ri Pchjong-čchol bol odvolaný z funkcie podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie vládnej strany.

Po jeho údajnom zosadení klesol počet členov prezídia politbyra z piatich na štyroch, keďže Ri bol zrejme degradovaný na radového člena.

Prezídium v súčasnosti tvoria severokórejský líder Kim Čong-un, premiér Pak Tche-song, predseda stáleho výboru parlamentu Čche Rjong-he a stranícky tajomník Čo Jong-won.

Zdroj: Info.sk, TASR
