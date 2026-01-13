Soul: KĽDR vymenila ľudí, ktorí zodpovedali za bezpečnosť Kim Čong-una
- DNES - 6:57
- Soul
Severná Kórea v uplynulých rokoch vymenila ľudí zodpovedných za ochranu vodcu Kim Čong-una, uviedlo v utorok juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie citované agentúrou Jonhap, píše TASR.
Podľa analýzy rozsiahlych personálnych zmien v severokórejskom vedení v roku 2025 došlo k výmene šéfov troch hlavných zložiek zaisťujúcich bezpečnosť severokórejského lídra – strážneho úradu vládnucej strany, strážneho oddelenia komisie pre štátne záležitosti a veliteľstva stráže.
Ministerstvo neuviedlo presný čas ani dôvody týchto zmien, no dodalo, že nových šéfov uvedených bezpečnostných orgánov zaregistrovali počas vojenskej prehliadky pri príležitosti 80. výročia založenia Kórejskej strany práce v októbri 2025.
„Je pozoruhodné, že Severná Kórea v relatívne krátkom čase vymenila predstaviteľov zodpovedných za ochranu ‘najvyššieho vodcu’,“ uviedol predstaviteľ ministerstva.
Podľa ministerstva je pravdepodobné, že vysokopostavený severokórejský vojenský činiteľ Ri Pchjong-čchol bol odvolaný z funkcie podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie vládnej strany.
Po jeho údajnom zosadení klesol počet členov prezídia politbyra z piatich na štyroch, keďže Ri bol zrejme degradovaný na radového člena.
Prezídium v súčasnosti tvoria severokórejský líder Kim Čong-un, premiér Pak Tche-song, predseda stáleho výboru parlamentu Čche Rjong-he a stranícky tajomník Čo Jong-won.
CBS: Trump má od Pentagónu možnosti zásahu v Iráne, rozhodnutie zatiaľ nepadlo
Americký prezident Donald Trump bol ministerstvom obrany oboznámený o širokej škále vojenských a iných prostriedkov, ktoré možno použiť proti Iránu.
Kontroverzné video viedlo k demisii manželky a kancelára cyperského prezidenta
Cyperský prezident vyhlásil, že sa „nemá čoho obávať“ v súvislosti so škandálom, ktorý si už vynútil odstúpenie šéfa jeho kancelárie a odchod jeho manželky z vedúcej pozície.
Minnesota podáva žalobu na administratívu Trumpa za zásah agentov ICE
Americký štát Minnesota podal žalobu proti administratíve Donalda Trumpa v súvislosti so zásahom pracovníkov Imigračného a colného úradu, pri ktorom minulý týždeň federálny agent smrteľne postrelil 37-ročnú ženu.
Gruzínsky premiér dostal trest päť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí
Gruzínska prokuratúra v pondelok oznámila, že s obvineným bývalým premiérom Iraklim Garibašvilim dosiahla dohodu o vine a treste.