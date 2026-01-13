Kontroverzné video viedlo k demisii manželky a kancelára cyperského prezidenta
- DNES - 7:05
- Nikózia
Cyperský prezident Nikos Christodulidis vyhlásil, že sa „nemá čoho obávať“ v súvislosti so škandálom, ktorý si už vynútil odstúpenie šéfa jeho kancelárie a odchod jeho manželky z vedúcej pozície v jednej z významných charitatívnych organizácií. V pondelok o tom informoval denník The Guardian.
Obvinenia z korupcie na najvyššej úrovni sa objavili len niekoľko dní po tom, čo Cyprus prevzal rotujúce predsedníctvo v Európskej únii. Usvedčujúce tvrdenia, ktoré spájajú prezidenta a prvú dámu so sieťou obchodovania s vplyvom, zazneli vo videu zverejnenom začiatkom januára na platforme X. Predstavitelia vlády v súvislosti s videom tvrdia, že Cyprus sa stal obeťou „hybridnej vojny“.
Christodulidis, ktorý čelí rastúcemu tlaku zo strany koaličných partnerov, prelomil mlčanie v pondelok - štyri dni po tom, ako sa video stalo virálnym, pričom dôrazne odmietol akúkoľvek vinu.
„V takýchto krízových chvíľach musí každý líder, ak má čisté ruky, zostať pokojný,“ povedal v pondelok novinárom. „Som tu. Verejne zaujímam stanovisko. Nemám sa čoho báť,“ dodal.
Zdôraznil, že je dôležité, aby sa do zisťovania pôvodu 8,5-minútového videa zapojili „zahraničné štáty aj samotná Európska únia“. Prípad vyšetrujú aj cyperské spravodajské služby a experti na kybernetickú bezpečnosť, doplnil The Guardian.
Video, ktoré bolo zverejnené na účte osoby vystupujúcej ako nezávislá výskumníčka Emily Thompsonová, vyvolalo pobúrenie necelých 24 hodín po tom, čo Cyprus 7. januára slávnostne otvoril svoje predsedníctvo v EÚ.
Video sa začína hlasom ženy, ktorá hovorí: „V roku 2023 vtrhol na prezidentskú scénu so sľubom vykoreniť korupciu po predchádzajúcej vláde. O dva roky neskôr sa najhoršie obavy cyperských občanov potvrdili. Staré skorumpované metódy neodstránil. Len sa vyvinuli.“
Už po niekoľkých hodinách vládne zdroje označili záznam za „zlomyseľný a jasne zostrihaný“ a za hybridný útok, ktorý nesie znaky nepriateľského štátu, napríklad Ruska.
Vo videomontáži, z ktorej väčšina zrejme pochádza z nahrávania skrytou kamerou, sú zachytení spolupracovníci a spojenci Christodulidisa vrátane bývalého ministra energetiky Jorgosa Lakkotrypisa a šéfa prezidentskej kancelárie Charalambosa Charalambusa v rozhovoroch s neidentifikovanými investormi.
Oboch mužov na záznamoch počuť hovoriť, že prístup k prezidentovi je možný výmenou za finančné dary pre charitatívnu nadáciu pre deti v núdzi, na ktorej čele stojí prvá dáma.
V jednej pasáži Lakkotrypis pri pohári vína vysvetľuje, že keďže Christodulidis kandidoval ako nezávislý bez podpory politickej strany, „niekedy sa musia spoliehať na hotovosť“, aby obišli limit jedného milióna eur na financovanie kampane. „Pre niekoho ako Nikos, kto nemá za sebou stranu, nie je jednoduché získať peniaze,“ objasnil údajne.
V inom úryvku bývalý minister opisuje, ako údajne pomohol ruskému oligarchovi, prepojenému s farmaceutickou spoločnosťou na ostrove, vyhnúť sa sankciám EÚ tým, že sa prihovoril u prezidenta. Dar vo výške 75.000 eur od spoločnosti podľa neho „upútal pozornosť prezidenta“.
Charalambus, ktorý je prezidentovým švagrom a dohliadal na financovanie jeho kampane, je nasnímaný, ako hovorí, že investori môžu získať prístup k hlave štátu, ak predložia návrh a finančnú ponuku.
Obaja muži obvinenia z korupcie odmietli s tým, že ich výroky boli vytrhnuté z kontextu a skreslené.
Charalambus v pondelok oznámil svoju demisiu, čo prezident označil za „prejav sebadôvery“ a „nie dôsledok tlaku alebo pocitu viny“.
Prvá dáma Filippa Karseraová uviedla, že odstupuje z čela charitatívnej organizácie pre „neúnavné útoky“, ktorým ona a jej deti čelili na sociálnych sieťach.
Opozičné strany však označili tieto rezignácie za nedostatočné a oneskorené. Cyperská spoločnosť podľa nej teraz žiada odpovede, ktoré by vyvrátili obvinenia z korupcie a ubezpečili by verejnosť, že nedochádza k zametaniu kauzy pod koberec. Opozícia súčasne pripomína, že táto kauza poškodila obraz Cypru v období jeho najväčšej medzinárodnej viditeľnosti a krátko pred tým, ako sa v máji majú konať parlamentné voľby.
