  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-3°Bratislava

Minnesota podáva žalobu na administratívu Trumpa za zásah agentov ICE

  • DNES - 6:57
  • Washington
Minnesota podáva žalobu na administratívu Trumpa za zásah agentov ICE

Americký štát Minnesota v pondelok podal žalobu proti administratíve prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti so zásahom pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE), pri ktorom minulý týždeň v Minneapolise federálny agent smrteľne postrelil 37-ročnú ženu. Informovala o tom agentúra AFP.

Generálny prokurátor Minnesoty Keith Ellison, ktorý žalobu oznámil, uviedol, že nárast počtu agentov Ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) do demokratmi vedeného štátu na severe USA spôsobil, že jeho obyvatelia sa cítia menej bezpečne.

Tisíce zle vycvičených, agresívnych a ozbrojených agentov štátu a federálnej vlády sa valia do našich komunít,“ povedal Ellison na tlačovej konferencii a situáciu označil za inváziu federálnych zložiek.

Jacob Frey, primátor Minneapolisu, kde 37-ročná Renee Nicole Goodová zomrela po výstrele agenta ICE, uviedol, že republikánsky prezident Donald Trump cielil na Minnesotu práve pre demokratické vedenie štátu.

Keby cieľom bolo len hľadať osoby bez dokladov, Minneapolis a Saint Paul by neboli miestom, kam by ste išli,“ povedal Frey. „Takýchto ľudí je nespočetne viac na Floride, v Texase či Utahu,“ dodal primátor s tým, že tieto štáty sú však pod kontrolou Republikánskej strany.

Podobnú žalobu proti federálnej vláde podal v pondelok aj ďalší demokratmi vedený štát – Illinois, ktorý bol tiež cieľom imigračného zásahu administratívy Trumpa.

Ministerka vnútornej bezpečnosti USA Kristi Noemová v nedeľných televíznych rozhovoroch obhajovala postup agenta ICE, ktorý zastrelil Goodovú. Uviedla, že agent konal v sebaobrane, keď naňho Goodová údajne autom zaútočila – tvrdenie, ktoré miestne úrady dôrazne spochybňujú, poukazujúc na zábery z miesta činu, ktoré ukazujú, že Goodovej vozidlo od agenta odbočovalo.

Noemová tiež uviedla, že do Minneapolisu, kde sa od minulej stredy každodenne konajú protesty a spomienkové zhromaždenia na počesť Goodovej, smeruje ďalších niekoľko stoviek federálnych agentov.

Podľa webovej stránky The Trace, ktorá sa špecializuje na násilie páchané strelnými zbraňami, je Goodová štvrtou osobou, ktorá zomrela pri operáciách ICE od návratu Trumpa k moci. Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kontroverzné video viedlo k demisii manželky a kancelára cyperského prezidenta

Kontroverzné video viedlo k demisii manželky a kancelára cyperského prezidenta

DNES - 7:05Zahraničné

Cyperský prezident vyhlásil, že sa „nemá čoho obávať“ v súvislosti so škandálom, ktorý si už vynútil odstúpenie šéfa jeho kancelárie a odchod jeho manželky z vedúcej pozície.

Gruzínsky premiér dostal trest päť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí

Gruzínsky premiér dostal trest päť rokov väzenia za pranie špinavých peňazí

DNES - 5:53Zahraničné

Gruzínska prokuratúra v pondelok oznámila, že s obvineným bývalým premiérom Iraklim Garibašvilim dosiahla dohodu o vine a treste.

USA i Británia odsúdili Rusko za použitie balistickej strely Orešnik

USA i Británia odsúdili Rusko za použitie balistickej strely Orešnik

DNES - 4:58Zahraničné

Spojené štáty v pondelok počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za to, že vo vojne proti Ukrajine použilo balistickú raketu Orešnik schopnú niesť jadrovú hlavicu.

USA zavádzajú 25-percentné clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom

USA zavádzajú 25-percentné clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom

DNES - 4:41Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zavedú 25-percentné clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP