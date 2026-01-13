Minnesota podáva žalobu na administratívu Trumpa za zásah agentov ICE
- DNES - 6:57
- Washington
Americký štát Minnesota v pondelok podal žalobu proti administratíve prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti so zásahom pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE), pri ktorom minulý týždeň v Minneapolise federálny agent smrteľne postrelil 37-ročnú ženu. Informovala o tom agentúra AFP.
Generálny prokurátor Minnesoty Keith Ellison, ktorý žalobu oznámil, uviedol, že nárast počtu agentov Ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) do demokratmi vedeného štátu na severe USA spôsobil, že jeho obyvatelia sa cítia menej bezpečne.
„Tisíce zle vycvičených, agresívnych a ozbrojených agentov štátu a federálnej vlády sa valia do našich komunít,“ povedal Ellison na tlačovej konferencii a situáciu označil za inváziu federálnych zložiek.
Jacob Frey, primátor Minneapolisu, kde 37-ročná Renee Nicole Goodová zomrela po výstrele agenta ICE, uviedol, že republikánsky prezident Donald Trump cielil na Minnesotu práve pre demokratické vedenie štátu.
„Keby cieľom bolo len hľadať osoby bez dokladov, Minneapolis a Saint Paul by neboli miestom, kam by ste išli,“ povedal Frey. „Takýchto ľudí je nespočetne viac na Floride, v Texase či Utahu,“ dodal primátor s tým, že tieto štáty sú však pod kontrolou Republikánskej strany.
Podobnú žalobu proti federálnej vláde podal v pondelok aj ďalší demokratmi vedený štát – Illinois, ktorý bol tiež cieľom imigračného zásahu administratívy Trumpa.
Ministerka vnútornej bezpečnosti USA Kristi Noemová v nedeľných televíznych rozhovoroch obhajovala postup agenta ICE, ktorý zastrelil Goodovú. Uviedla, že agent konal v sebaobrane, keď naňho Goodová údajne autom zaútočila – tvrdenie, ktoré miestne úrady dôrazne spochybňujú, poukazujúc na zábery z miesta činu, ktoré ukazujú, že Goodovej vozidlo od agenta odbočovalo.
Noemová tiež uviedla, že do Minneapolisu, kde sa od minulej stredy každodenne konajú protesty a spomienkové zhromaždenia na počesť Goodovej, smeruje ďalších niekoľko stoviek federálnych agentov.
Podľa webovej stránky The Trace, ktorá sa špecializuje na násilie páchané strelnými zbraňami, je Goodová štvrtou osobou, ktorá zomrela pri operáciách ICE od návratu Trumpa k moci. Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia.
