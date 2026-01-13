  • Články
USA i Británia odsúdili Rusko za použitie balistickej strely Orešnik

  • DNES - 4:58
  • Washington
Spojené štáty v pondelok počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za to, že vo vojne proti Ukrajine použilo balistickú raketu Orešnik schopnú niesť jadrovú hlavicu. USA označili tento krok „nevysvetliteľnú eskaláciu“, informovala agentúra AFP.

Použitie strely stredného doletu Orešnik, ktorá tentoraz neniesla jadrovú hlavicu, „predstavuje ďalšiu nebezpečnú a nevysvetliteľnú eskaláciu tejto vojny, a to aj napriek tomu, že Spojené štáty spolupracujú s Kyjevom, ďalšími partnermi a Moskvou na jej ukončení prostredníctvom rokovaní,“ uviedla zástupkyňa veľvyslanca USA pri OSN Tammy Bruceová.

Odsudzujeme pokračujúce a stupňujúce sa útoky Ruska na ukrajinské energetické zariadenia a inú civilnú infraštruktúru,“ pokračovala Bruceová.

Moskva v pondelok uviedla, že raketa Orešnik zasiahla závod na opravu leteckej techniky v Ľvovskej oblasti na západe Ukrajiny a že jej odpálenie bolo reakciou na údajný pokus Ukrajiny zasiahnuť jednu z rezidencií ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev toto tvrdenie popiera.

Ukrajina potvrdila, že raketa bola odpálená na Ľvovskú oblasť ležiacu neďaleko hraníc s Poľskom, neuviedla však, či zásah dostala aj spomínaná továreň.

Dočasný britský veľvyslanec pri OSN James Kariuki označil tento útok za „bezohľadný“ a dodal, že „ohrozuje regionálnu aj medzinárodnú bezpečnosť a nesie so sebou značné riziko eskalácie a chybného vyhodnotenia situácie“.

Okrem nasadenia strely Orešnik Rusko v piatok 9. januára podniklo aj rozsiahle letecké útoky na hlavné mesto Kyjev. Zahynuli pri nich najmenej štyria ľudia a polovica bytových budov v meste zostala v mrazivom počasí bez kúrenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
