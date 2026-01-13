  • Články
Rusko: Piatkový útok raketou Orešnik zničil opravárenský závod v Ľvove

Rusko v pondelok oznámilo, že pri piatkovom útoku na ukrajinské mesto Ľvov zničilo pomocou balistickej rakety Orešnik závod na opravu lietadiel.

Ruské ministerstvo obrany s odvolaním sa na niekoľko údajných nezávislých zdrojov uviedlo, že štátny závod na opravu lietadiel v Ľvove bol pri piatkovom útoku „vyradený z prevádzky“.

Podľa rezortu obrany sa v závode vyrábali bojové drony a opravovali stíhačky F-16 dodané z USA. Ministerstvo tiež tvrdí, pri útoku zasiahli ruské sily výrobné haly a sklady s hotovými dronmi, ako aj infraštruktúru na letisku závodu.

Vo vyhlásení rezort dodal, že útok súčasne zničil aj zariadenia dvoch výrobcov bezpilotných lietadiel v Kyjeve.

DPA zdôrazňuje, že vyjadrenia Ruska sa líšia od vyjadrení Ukrajiny, podľa ktorej boli letecké útoky zamerané na civilnú infraštruktúru a zariadenia.

Rusko opakovane tvrdí, že poškodenie civilných objektov v dôsledku jeho útokov je spôsobené údajným zlyhaním ukrajinskej protivzdušnej obrany. Podľa Moskvy Kyjev útočí na obytné oblasti sám, zatiaľ čo ruská armáda používa „vysoko presné zbrane“, aby zasiahla iba vojensky relevantné ciele. Nezávislí experti označili takéto tvrdenia za nedôveryhodné, dodáva DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
