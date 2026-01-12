Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby
- DNES - 21:32
- Paríž
Vo Francúzsku sa začal nábor dobrovoľníkov do vojenskej služby, oznámili v pondelok ozbrojené sily.
Podľa plánu by sa do programu mohlo počas prvého roka zapojiť 3000 dobrovoľníkov, pričom sa očakáva, že ich počet sa postupne dostane na 10.000 do roku 2030 a 42.000 do roku 2035.
Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra. Je prístupná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov a ponúka im 800 eur mesačne. Po jednomesačnom základnom výcviku budú dobrovoľníci priradení k vojenským jednotkám na ďalších deväť mesiacov, kde budú plniť rovnaké povinnosti ako bežný personál. V súčasnosti nie je v pláne posielať dobrovoľníkov do zahraničia.
Zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade krízy Francúzsko zrušilo v roku 1996. Podľa nového rámca by sa však dobrovoľná vojenská služba mohla v krízových situáciách zmeniť na povinnú vojenskú službu.
Iniciatívu s cieľom posilniť profesionálne ozbrojené sily oznámil prezident Emmanuel Macron ešte v novembri. Podľa jeho slov je kombinácia vojakov z povolania a dobrovoľníkov potrebná v neistom globálnom prostredí, aby sa zlepšila pripravenosť na všetky nepredvídateľné situácie.
Profesionálnu armádu Francúzska v súčasnosti tvorí približne 200.000 vojakov, ktorých podporuje približne 47.000 záložníkov.
Trump sa s Machadovou stretne vo štvrtok v Bielom dome
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok privíta v Bielom dome líderku venezuelskej opozície a laureátku Nobelovej ceny za mier Maríu Corinu Machadovú.
Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu
Rusko odsúdilo v pondelok „pokusy zahraničných síl“ miešať sa do záležitostí Iránu. Došlo k tomu po tom, čo Spojené štáty pohrozili „tvrdým zásahom“, ak počas protestov v krajine zahynú ďalší demonštranti.
Kuba nevedie rozhovory s USA, reagoval jej prezident na vyhlásenia Trumpa
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v pondelok vyhlásil, že Havana nevedie rozhovory so Spojenými štátmi.
Venezuela: Machadová vyzvala pápeža, aby podporil politických väzňov v krajine
Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok počas audiencie vo Vatikáne vyzvala pápeža Leva XIV., aby pomohol politickým väzňom vo Venezuele.