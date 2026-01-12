  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-4°Bratislava

Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu

  • DNES - 21:06
  • Teherán
Rusko odsudzuje pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Iránu

Rusko odsúdilo v pondelok „pokusy zahraničných síl“ miešať sa do záležitostí Iránu. Došlo k tomu po tom, čo Spojené štáty pohrozili „tvrdým zásahom“, ak počas protestov v krajine zahynú ďalší demonštranti.

Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu počas telefonátu so svojím iránskym náprotivkom „dôrazne odsúdil pokusy zahraničných mocností o zásah do vnútorných záležitostí (Iránu)“, uviedli štátne médiá.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok zasa kritizoval iránsku vládu za násilné potláčanie protestov. „Odsudzujem štátne násilie, ktoré sa bez rozdielu zameriava na iránske ženy a mužov, odvážne bojujúcich za dodržiavanie svojich práv,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. „Rešpektovanie základných slobôd je univerzálnou požiadavkou a my stojíme po boku tých, ktorí to bránia,“ dodal.

Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová takisto v pondelok vyzvala, aby iránske úrady ukončili násilné zásahy. „Zabíjanie a násilne potláčanie pokojných protestujúcich v Iráne je príšerné,“ napísala na X. „Hovorila som s (iránskym) ministrom zahraničných vecí (Abbásom) Arákčím a zdôraznila, že iránska vláda musí okamžite ukončiť násilie, dodržiavať základné práva a slobody a tiež zaistiť bezpečie pre britských občanov,“ doplnila.

Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) vyhlásila, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili už najmenej 648 demonštrantov. Varovala však, že skutočný počet obetí môže byť ešte vyšší. „Medzinárodné spoločenstvo je povinné chrániť civilných demonštrantov proti masovému zabíjaniu islamskou republikou,“ uviedol predstaviteľ IHR. Podľa organizácie niektoré zdroje odhadujú, že „o život prišlo už viac ako 6000 ľudí“, no pretrvávajúci výpadok internetu sťažuje nezávislé overovanie údajov.

Nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách. Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby

Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby

DNES - 21:32Zahraničné

Vo Francúzsku sa začal nábor dobrovoľníkov do vojenskej služby, oznámili v pondelok ozbrojené sily.

Trump sa s Machadovou stretne vo štvrtok v Bielom dome

Trump sa s Machadovou stretne vo štvrtok v Bielom dome

DNES - 21:24Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok privíta v Bielom dome líderku venezuelskej opozície a laureátku Nobelovej ceny za mier Maríu Corinu Machadovú.

Kuba nevedie rozhovory s USA, reagoval jej prezident na vyhlásenia Trumpa

Kuba nevedie rozhovory s USA, reagoval jej prezident na vyhlásenia Trumpa

DNES - 20:21Zahraničné

Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v pondelok vyhlásil, že Havana nevedie rozhovory so Spojenými štátmi.

Venezuela: Machadová vyzvala pápeža, aby podporil politických väzňov v krajine

Venezuela: Machadová vyzvala pápeža, aby podporil politických väzňov v krajine

DNES - 20:11Zahraničné

Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok počas audiencie vo Vatikáne vyzvala pápeža Leva XIV., aby pomohol politickým väzňom vo Venezuele.

Vosveteit.sk
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP