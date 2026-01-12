  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-3°Bratislava

SHMÚ varuje pred poľadovicou, najmä v západnej časti Slovenska

  • DNES - 18:54
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred poľadovicou, najmä v západnej časti Slovenska

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska.

Upozorňuje aj na sneženie či nízke teploty. Vydal preto výstrahy prvého i druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy druhého stupňa pred poľadovicou platia pre celý Bratislavský kraj, ako aj okresy Senica a Skalica s predbežnou platnosťou od polnoci 13. januára do 18.00 h. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu, pohyb osôb, infraštruktúru - rôzne typy vedenia),“ upozornili meteorológovia s tým, že výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Pred snežením aj poľadovicou si treba dávať pozor aj v okresoch Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Meteorológovia tu miestami očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť okolo desať centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.

SHMÚ upozornil aj na nízke teploty, najmä v okresoch Košického a Prešovského kraja. Objaviť sa však môžu aj na strednom Slovensku, a to v okresoch Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Minimálna teplota vzduchu môže klesnúť pod mínus 16 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ poznamenal ústav.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote

DNES - 18:51Domáce

Ľudovít Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote, vzdelanosti, jazyku a kultúre.

Vo veku 94 rokov zomrel slovenský muzikológ Oskár Elschek

Vo veku 94 rokov zomrel slovenský muzikológ Oskár Elschek

DNES - 17:47Domáce

Vo veku 94 rokov zomrel 10. januára slovenský muzikológ Oskár Elschek. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe.

Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie

Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie

DNES - 17:20Domáce

Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek.

MIRRI finalizuje prvú verziu návrhu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore

MIRRI finalizuje prvú verziu návrhu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore

DNES - 16:43Domáce

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR finalizuje prvú pracovnú verziu návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.

Vosveteit.sk
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP