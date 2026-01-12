Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote
Ľudovít Štúr chápal, že národ nestojí len na území, ale na duchovnej hodnote, vzdelanosti, jazyku a kultúre.
Pri príležitosti 170. výročia úmrtia Štúra to na sociálnej sieti uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Vedel, akú veľkú cenu má pre Slovensko vzdelanie - že sa potrebujú učiť, rozvíjať svoj talent a schopnosti. Spomeňme si na to dnes aj v kontexte toho, že práve ľudia sú najväčším bohatstvom našej krajiny,“ dodala hlava štátu s tým, že Štúrov odkaz je aktuálny aj pre súčasnosť.
Pellegrini vyzval pripomínať si Štúrove myšlienky ako pevný hodnotový odkaz. „Nezabúdajme, že kultúra a slovenský jazyk patria k najcennejším pokladom, ktoré máme,“ uviedol.
SHMÚ varuje pred poľadovicou, najmä v západnej časti Slovenska
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou poľadovice, najmä v západnej časti Slovenska.
Vo veku 94 rokov zomrel slovenský muzikológ Oskár Elschek
Vo veku 94 rokov zomrel 10. januára slovenský muzikológ Oskár Elschek. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe.
Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie
Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek.
MIRRI finalizuje prvú verziu návrhu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR finalizuje prvú pracovnú verziu návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.