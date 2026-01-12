  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-3°Bratislava

Grónsko: Vláda dôrazne odmieta možnosť, že by kontrolu nad ostrovom prevzali USA

  • DNES - 17:56
  • Nuuk
Grónsko: Vláda dôrazne odmieta možnosť, že by kontrolu nad ostrovom prevzali USA

Grónska vláda za žiadnych okolností nepripustí, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad týmto arktickým ostrovom. Vyhlásila to v pondelok a zdôraznila, že bude pracovať na rozvoji grónskej obrany v rámci NATO, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

Spojené štáty opäť zopakovali svoj zámer prevziať kontrolu nad Grónskom. To je niečo, čo grónska vládna koalícia nemôže za žiadnych okolností akceptovať,“ uviedla vláda v oficiálnom vyhlásení.

Ako súčasť dánskeho spoločenstva je Grónsko členom NATO, a preto musí byť obrana Grónska zabezpečená prostredníctvom Severoatlantickej aliancie... Všetky členské štáty NATO vrátane Spojených štátov majú spoločný záujem na obrane Grónska,“ dodala vláda a ocenila podporu, ktorú ostrovu prejavili viaceré európske krajiny v reakcii na rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie s 57.000 obyvateľmi je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Americký prezident deklaruje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti, a to najmä v dôsledku údajnej hrozby zo strany Ruska a Číny. Na jeho získanie nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Najnovšie Trumpove varovania prišli v nedeľu. Ak kontrolu nad Grónskom neprevezmú Spojené štáty, spraví takýto krok podľa neho Moskva alebo Peking. Americký líder uviedol, že je otvorený dohode s ostrovom, „ale tak či onak, Grónsko budeme mať“.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by sa mal tento týždeň stretnúť so svojimi rezortnými partnermi z Grónska aj Dánska s cieľom diskutovať o aktuálnej situácii.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: Firmy v ČR zaistili v muničnej iniciatíve materiál za 11 miliárd eur

Babiš: Firmy v ČR zaistili v muničnej iniciatíve materiál za 11 miliárd eur

DNES - 16:54Zahraničné

České firmy zaistili v muničnej iniciatíve vojenský materiál v hodnote 274 miliárd českých korún (približne 11,3 miliardy eur).

Expremiér Fiala: Riešenie pre Turka je obchádzanie ústavy a pravidiel vládnutia

Expremiér Fiala: Riešenie pre Turka je obchádzanie ústavy a pravidiel vládnutia

DNES - 16:08Zahraničné

Podľa bývalého českého premiéra došlo k porušeniu ústavy a demokratických pravidiel vládnutia.

Von der Leyenová je „zdesená“ konaním chatbota Grok

Von der Leyenová je „zdesená“ konaním chatbota Grok

DNES - 16:07Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie pohrozila Elonovi Muskovi krokmi zo strany Európskej únie.

Rutte: NATO chce zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Arktíde

Rutte: NATO chce zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Arktíde

DNES - 15:59Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok vyhlásil, že Severoatlantická aliancia pracuje na krokoch, ktoré by podporili bezpečnosť v Arktíde.

Vosveteit.sk
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP