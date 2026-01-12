  • Články
Fico: Samosprávy by si mali vyberať zhotoviteľov nájomných bytov jednoduchšie

  • DNES - 17:40
  • Bratislava
Vláda uvažuje oslobodiť mestá a obce od komplikovaného verejného obstarávania obecných a mestských nájomných bytov.

Chce im umožniť, aby si pri ich výstavbe vyberali zhotoviteľa stavby len v zjednodušenom konaní z troch ponúk. Pre to bude potrebné zmeniť pravidlá verejného obstarávania. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval v pondelok po stretnutí zástupcov vlády s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o nájomnom bývaní. Vyjadrenie premiéra poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na nenávratnú dotáciu z Ministerstva dopravy (MD) SR, ktorá pokrýva 40 percent nákladov na obstaranie nájomných bytov, podľa predsedu vlády treba v roku 2026 nájsť 37 miliónov eur. V rozpočte na tento rok na to totiž nie sú vyčlenené peniaze.

Konsolidácia verejných financií pretavená do rozpočtov na roky 2025 a 2026 mala za svoju obeť aj výstavbu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Mestá a obce si môžu cez tento fond vziať úver s jednopercentným alebo v určitých prípadoch s nulovým úročením a takto pokryť až 60 percent nákladov na výstavbu plánovanej obecnej či mestskej bytovky,“ uviedol Fico.

Zostávajúcich 40 percent nákladov kryl nenávratný príspevok poskytovaný mestám a obciam cez ministerstvo dopravy. A práve ten podľa premiéra „zožrala“ nevyhnutná konsolidácia. „Na rok 2026 sa na tento nenávratný príspevok nenašli žiadne zdroje, čo malo za následok absolútne utlmenie výstavby nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania,“ upozornil premiér.

ŠFRB má podľa neho dosť vlastných zdrojov, lebo je „obrátkový“, na poskytnutie potrebných úverov pre mestá a obce, ktoré pokryjú 60 percent nákladov. „Celkovo vieme v roku 2026 rozhýbať len v tomto malom segmente viac ako 200 miliónov eur a podporiť výstavbu okolo 1800 nájomných bytov, čo je jedno veľké sídlisko,“ dodal Fico. Je to podľa neho príspevok do hospodárskeho rastu a súčasne príležitosť pre malé miestne stavebné firmy.

Ako bonus podľa neho uvažujú oslobodiť mestá a obce od komplikovaného verejného obstarávania a umožniť im, aby si pri výstavbe obecných či mestských nájomných bytov vyberali zhotoviteľa stavby len v zjednodušenom konaní z troch ponúk.

Zdroj: Info.sk, TASR
