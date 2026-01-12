  • Články
Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie

  • DNES - 17:20
  • Bratislava
Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek.

Plynárenský podnik tak má zmenky preplatiť cyperskej spoločnosti Stroden Management Limited. Informoval o tom SPP s tým, že podá proti rozsudku dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok.

Najvyšší súd v pondelok rozhodol, že ponechá v platnosti zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Bratislave zo 17. mája 1999 v celom rozsahu, pričom Stroden má voči SPP v plnom rozsahu nárok na náhradu trov konania. Ide o 350 miliónov českých korún (14,41 milióna eur).

SPP sa nestotožňuje so škandalóznym rozhodnutím Najvyššieho súdu SR vo veci tzv. Duckého zmeniek, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP. Spoločnosť si bude aj naďalej chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi. Hneď po doručení písomného vyhotovenia rozhodnutia SPP podá dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok,“ uviedli plynári. Majetok SPP, a teda ani Slovenskej republiky podľa nich nie je ohrozený.

Zároveň podľa SPP platí, že v tomto prípade má dovolanie automaticky odkladný účinok, čo znamená, že cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited nemôže postihnúť majetok SPP exekúciou. Ďalšie právne kroky spoločnosť zváži po dôkladnom oboznámení sa s písomným odôvodnením rozhodnutia.

SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že tzv. Duckého zmenky boli všetky podvodne vydané a všetky sú neplatné bez výnimky. Spoločnosť zatiaľ nebola zaviazaná uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP. V novembri 2018 však Najvyšší súd už o Duckého zmenkách v neprospech SPP rozhodol. Podnik vtedy uviedol, že môže prísť o 30 miliónov eur, a proti rozhodnutiu podal dovolanie.

V 90. rokoch riaditeľ spoločnosti Ján Ducký podpísal množstvo zmeniek, ktoré boli pôvodne vystavené v prospech českej firmy Sezooz Group. Ducký nimi údajne chcel zaplatiť za dodávky technológií pre plynárne.

Nie je známe, koľko zmeniek Ducký podpísal, na akú sumu celkovo a kde sa nachádzajú, pretože v účtovníctve vtedajšieho štátneho podniku SPP zaevidované neboli. V roku 1999 Duckého zavraždil neznámy páchateľ, prípad sa nepodarilo objasniť.

(1 EUR = 24,288 CZK)

Zdroj: Info.sk, TASR
