Merz: EÚ a India by mohli podpísať dohodu o voľnom obchode už koncom januára
- DNES - 16:44
- Ahmadábád
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa po stretnutí s indickým premiérom Naréndrom Módím domnieva, že EÚ a India by mohli podpísať plánovanú dohodu o voľnom obchode už koncom tohto mesiaca.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) a predseda Rady EÚ koncom mesiaca vycestujú do Indie a podpíšu túto dohodu za predpokladu, že bude dovtedy dokončená, povedal Merz v pondelok počas návštevy indického Ahmadábádu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Doposiaľ sa predpokladalo, že rokovania budú ukončené do konca tohto roka. Po „veľmi intenzívnych rozhovoroch“ medzi kancelárom a indickým premiérom však existujú „vysoké očakávania“, že dohoda by mohla byť skutočne podpísaná do konca januára, uviedli vládne zdroje v Berlíne. K urýchleniu procesu by podľa nich mohol prispieť tlak amerických ciel. Merz bez toho, aby spomenul krajiny ako USA a Čína, poznamenal, že „renesancia nešťastného protekcionizmu“ je obzvlášť škodlivá pre Nemecko a Indiu. Z tohto dôvodu je nevyhnutná užšia spolupráca, zdôraznil kancelár.
Pre EÚ by dokončenie obchodného paktu s Indiou znamenalo ďalší veľký úspech po tom, ako minulý týždeň podpísala dohodu o voľnom obchode so združením juhoamerických štátov Mercosur.
