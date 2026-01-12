Ako zistiť, či sa otvorené víno pokazilo?
- DNES - 18:53
- Svet
V najhoršom prípade dochádza k výraznej zmene chuti.
Našli ste v kuchyni dlho otvorené víno z oslavy, na ktorú ste už aj zabudli? V takomto prípade sa naskytá otázka, čo s ním robiť – riskovať, že ho vypijete aj pokazené, alebo ho rovno vyliať do výlevky?
Ako približuje blog Wine Country, dlho otvorené víno vám síce nemusí priamo uškodiť, no na jazyku pocítite zmenu jeho kvality. Najčastejšie dochádza k stmavnutiu vína a zmierneniu jeho arómy a chuti. V najhoršom prípade môže nadobudnúť až kyslú, octovú chuť.
Čo robiť po otvorení fľaše
Ak po otvorení vína nedopijete dobrú fľašu, kľúčom k zachovaniu čo najlepšej kvality je správne skladovanie. Víno po otvorení prichádza do kontaktu s „väčším množstvom kyslíka, tepla, svetla, kvasiniek a baktérií,“ uviedla pre denník New York Post majiteľka vínneho baru The Empty Glass Dana Saccová.
Podľa nej by sme otvorenú fľašu vína mali skladovať hlavne pri nízkych teplotách. „Skladovanie vína pri nižšej teplote spomaľuje chemické reakcie (v ňom – pozn. red.) a udržiava ho dlhšie čerstvé,“ dodala.
Ako dlho vydrží?
Trvanlivosť vína po otvorení zväčša závisí od druhu. Šumivé vína zvyknú vydržať jeden až dva dni bez toho, aby prišli o chuť. Svetlé a ružové vína môžete skladovať v chladničke štyri až päť dní.
Červené a chuťovo intenzívne biele víno treba spotrebovať do troch až piatich dní po otvorení. Najodolnejšie voči vonkajším vplyvom je portské víno, ktoré si udržiava chuť jeden až tri týždne po otvorení.
Na zachovanie čo najlepšej kvality vína zatvárajte fľašu znovu použiteľnou zátkou.
