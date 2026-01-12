  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-2°Bratislava

Hnutie Slovensko kritizuje novelu Trestného zákona z dielne SNS

  • DNES - 16:31
  • Bratislava
Hnutie Slovensko kritizuje novelu Trestného zákona z dielne SNS

Opozičné parlamentné Hnutie Slovensko kritizuje novelu Trestného zákona, ktorú predložila skupina poslancov za SNS.

Hnutie považuje za neprijateľné, aby Trestný zákon ochraňoval tých, ktorí obhajujú alebo zľahčujú extrémistické názory. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Novelou sa navrhuje úprava trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcú predkladatelia znížiť horné hranice sadzieb.

Hnutie Slovensko od koalície očakáva, že okamžite stiahne tento návrh a vráti sa k zásadám, ktoré bránia nenávistné prejavy a extrémizmus ako v spoločnosti, tak v zákone. Koalícia podľa hnutia predkladá novelu zákona, ktorá znamená krok späť pre Slovensko, jeho demokraciu a bezpečnosť všetkých občanov. „Namiesto toho, aby vláda Roberta Fica (Smer-SD) chránila ľudí pred nenávisťou a extrémizmom, chce koalícia schváliť zákon šitý na mieru pre extrémistov. Tu už končí všetka sranda. Toto je jasný signál, že nenávisť a extrémizmus budú na Slovensku tolerované,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).

Podľa šéfa poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michala Šipoša musí Slovensko stáť pevne na strane rešpektu k ľudským právam, dôstojnosti všetkých obetí extrémizmu a nezlomnej obrany pred nenávisťou. Dodal, že zákon musí chrániť spoločnosť pred prejavmi, ktoré viedli k najväčším tragédiám v dejinách sveta.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie

Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie

DNES - 17:20Domáce

Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek.

MIRRI finalizuje prvú verziu návrhu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore

MIRRI finalizuje prvú verziu návrhu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore

DNES - 16:43Domáce

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR finalizuje prvú pracovnú verziu návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.

Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu, nie vlastnému prospechu

Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu, nie vlastnému prospechu

DNES - 16:24Domáce

Richard Raši pripomenul, že Ľudovít Štúr svojím pôsobením položil základy parlamentnej tradície Slovákov.

Superchrípka na Slovensku: Od začiatku sezóny potvrdili 13 prípadov

Superchrípka na Slovensku: Od začiatku sezóny potvrdili 13 prípadov

DNES - 16:04Domáce

Od začiatku chrípkovej sezóny potvrdil Úrad verejného zdravotníctva 13 prípadov tzv. superchrípky.

Vosveteit.sk
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP