Hnutie Slovensko kritizuje novelu Trestného zákona z dielne SNS
Opozičné parlamentné Hnutie Slovensko kritizuje novelu Trestného zákona, ktorú predložila skupina poslancov za SNS.
Hnutie považuje za neprijateľné, aby Trestný zákon ochraňoval tých, ktorí obhajujú alebo zľahčujú extrémistické názory. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Novelou sa navrhuje úprava trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chcú predkladatelia znížiť horné hranice sadzieb.
Hnutie Slovensko od koalície očakáva, že okamžite stiahne tento návrh a vráti sa k zásadám, ktoré bránia nenávistné prejavy a extrémizmus ako v spoločnosti, tak v zákone. Koalícia podľa hnutia predkladá novelu zákona, ktorá znamená krok späť pre Slovensko, jeho demokraciu a bezpečnosť všetkých občanov. „Namiesto toho, aby vláda Roberta Fica (Smer-SD) chránila ľudí pred nenávisťou a extrémizmom, chce koalícia schváliť zákon šitý na mieru pre extrémistov. Tu už končí všetka sranda. Toto je jasný signál, že nenávisť a extrémizmus budú na Slovensku tolerované,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).
Podľa šéfa poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michala Šipoša musí Slovensko stáť pevne na strane rešpektu k ľudským právam, dôstojnosti všetkých obetí extrémizmu a nezlomnej obrany pred nenávisťou. Dodal, že zákon musí chrániť spoločnosť pred prejavmi, ktoré viedli k najväčším tragédiám v dejinách sveta.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie v kauze Duckého zmeniek, SPP podá dovolanie
Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek.
MIRRI finalizuje prvú verziu návrhu zákona o ochrane detí v digitálnom priestore
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR finalizuje prvú pracovnú verziu návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.
Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu, nie vlastnému prospechu
Richard Raši pripomenul, že Ľudovít Štúr svojím pôsobením položil základy parlamentnej tradície Slovákov.
Superchrípka na Slovensku: Od začiatku sezóny potvrdili 13 prípadov
Od začiatku chrípkovej sezóny potvrdil Úrad verejného zdravotníctva 13 prípadov tzv. superchrípky.