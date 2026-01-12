Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu, nie vlastnému prospechu
Richard Raši pripomenul, že Ľudovít Štúr svojím pôsobením položil základy parlamentnej tradície Slovákov.
Ľudovít Štúr veril, že politika má byť službou národu, nie vlastnému prospechu. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši na sociálnej sieti v súvislosti so 170. výročím úmrtia Ľudovíta Štúra.
„Jeho najodvážnejším činom bolo založenie prvej Slovenskej národnej rady v septembri 1848, historicky prvého vlastného reprezentatívneho orgánu Slovákov. Dnešná NR SR sa hrdo hlási k tejto tradícii. Štúr svojím pôsobením zároveň definoval poslanca ako aktívneho hovorcu národných záujmov, ktorý musí byť neustále prepojený so svojou voličskou základňou,“ uviedol Raši a vyzval na nasledovanie Štúrovej myšlienky, že „zákon pravdivý je rozumný“ a má slúžiť slobode, nie útlaku.
Štúrov odkaz podľa jeho slov presahuje svoju dobu a pripomína hodnotu dialógu, vzdelanosti, občianskej odvahy a zodpovednosti za budúcnosť krajiny. „Aj preto má Ľudovít Štúr v priestoroch parlamentu svoje miesto v podobe viacerých umeleckých diel, ktoré pripomínajú jeho nezastupiteľnú úlohu v našich dejinách,“ podotkol.
Pamiatku Štúra si na svojom webe uctilo aj Ministerstvo kultúry SR. „Jeho odkaz presahuje hranice 19. storočia a dodnes nám pripomína význam kultúry, vzdelania a jazyka ako základov národa. Pripomínaním si jeho osobnosti vyjadrujeme úctu hodnotám, na ktorých stojí slovenská kultúra aj dnes,“ uviedol rezort.
