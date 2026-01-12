  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-3°Bratislava

Bývalý smetiar: Toto so smetnými košmi nikdy nerobte!

  • DNES - 20:09
  • Svet
Bývalý smetiar: Toto so smetnými košmi nikdy nerobte!

Muž, ktorý sa v minulosti živil ako smetiar, prezradil, čo ho na zvykoch majiteľov pozemkov dráždi najviac.

Azda nik nepochybuje o tom, že práca smetiarov je fyzicky náročná. Každý deň prenášajú ťažké koše a kontajnery, ktoré následne vyprázdňujú do smetiarskeho auta. Nie vždy sa smetné nádoby nachádzajú v jeho tesnej blízkosti.

Prácu smetiarov ešte komplikuje počasie. V zime je manipulácia so smetnými košmi na zamrznutých cestách a chodníkoch náročná, v lete sa zas pri nej človek spotí. Smetiari sa však stretávajú aj s chybami, za ktoré sú zodpovední majitelia pozemkov. Samotný majiteľ pritom o tom nemusí ani vedieť.

Túto chybu s košmi neopakujte

O úskaliach svojej práce hovoril v rozhovore pre britský denník Mirror niekdajší smetiar. Muž sa rozhodol zostať v anonymite.

Ako uviedol pre denník, práca smetiara a predtým zberača smetí na uliciach ho bavila. „Začal som pracovať pre úrad v rámci verejno-prospešných prác. Starali sme sa o kvety a pomáhali sme čistiť verejné priestory a chodníky. Nebolo to niečo, po čom by som túžil, ale aj tak ma to bavilo,“ spresnil.

K práci smetiara sa muž dostal po tom, ako mestský úrad v jeho pôsobisku zredukoval počet pracovníkov verejno-prospešných prác. Vtedy zistil, že ide o namáhavú prácu, ktorú neraz komplikujú majitelia smetných nádob.

Podľa bývalého smetiara je najväčšou chybou, ktorú majitelia opakujú, nasmerovanie smetných nádob rúčkami smerom k domu. Pri každom vysýpaní smetí ich tak bolo potrebné ručne otočiť.

„Z vysýpania smetí mi to síce zobralo len zopár sekúnd, keď som musel otočiť kôš a dotiahnuť ho k smetiarskemu autu, ale celkovo to k zmene pridalo až niekoľko minút – najmä pri ťažkých smetiakoch.“

Smetiaky uložené rúčkami smerom k ulici podľa bývalého smetiara zrýchľovali a uľahčovali jeho prácu. „Tak ako vy, aj smetiari sa chcú z práce dostať domov čo najskôr,“ dodal bývalý smetiar.

Smetné koše na Slovensku

Nakladanie s odpadom na území Slovenska spresňuje Zákon o odpadoch, ktorý však bližšie nešpecifikuje okolnosti používania a umiestnenia smetných košov pri rodinných domoch.

Bližšie špecifikácie upravujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých miest a obcí. V zásade platí, že s odpadom je potrebné nakladať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a poškodeniu životného prostredia.

Všeobecné záväzné nariadenia môžu upraviť aj spôsob umiestnenia smetných nádob. Napríklad obyvatelia Banskej Bystrice sú povinní „pred zberom odpadu zberné nádoby sprístupniť resp. umiestniť na dočasné stojisko, pričom v mestskej pamiatkovej rezervácii na stojisko v dvornom trakte objektu (vo vnútrobloku) pred zberom KO (komunálneho odpadu – pozn. red.) a sprístupniť ich vo vzdialenosti max. 10 m od zberovej trasy,“ informuje mesto.

Zdroj: Info.sk, DP, mirror.co.uk, zakonypreludi.sk, banskabystrica.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, zakladajúci člen skupiny Grateful Dead

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, zakladajúci člen skupiny Grateful Dead

DNES - 3:18Zaujímavosti

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, gitarista, spevák a jeden zo zakladajúcich členov americkej rockovej skupiny Grateful Dead.

Nový trik zlodejov: Túto chybu s kľúčom neopakujte!

Nový trik zlodejov: Túto chybu s kľúčom neopakujte!

VČERA - 20:05Zaujímavosti

Ako zabrániť zlodejom, aby prenikli do vašej domácnosti? Neopakujte túto chybu s kľúčom v zámke.

Ako spoznať klamára? 5 fráz, ktoré ho prezradia

Ako spoznať klamára? 5 fráz, ktoré ho prezradia

VČERA - 18:46Zaujímavosti

Právny obhajca radí, ako v rozhovore spoznať, že niekto klame.

Čo s vami spraví mesiac bez alkoholu? Žena zverejnila fotky pred a po

Čo s vami spraví mesiac bez alkoholu? Žena zverejnila fotky pred a po

18:39 10.01.2026Zaujímavosti

Oplatí sa na 30 dní abstinovať? Takéto účinky spozorujete na svojom výzore.

Vosveteit.sk
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP