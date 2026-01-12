Bývalý smetiar: Toto so smetnými košmi nikdy nerobte!
- DNES - 20:09
- Svet
Muž, ktorý sa v minulosti živil ako smetiar, prezradil, čo ho na zvykoch majiteľov pozemkov dráždi najviac.
Azda nik nepochybuje o tom, že práca smetiarov je fyzicky náročná. Každý deň prenášajú ťažké koše a kontajnery, ktoré následne vyprázdňujú do smetiarskeho auta. Nie vždy sa smetné nádoby nachádzajú v jeho tesnej blízkosti.
Prácu smetiarov ešte komplikuje počasie. V zime je manipulácia so smetnými košmi na zamrznutých cestách a chodníkoch náročná, v lete sa zas pri nej človek spotí. Smetiari sa však stretávajú aj s chybami, za ktoré sú zodpovední majitelia pozemkov. Samotný majiteľ pritom o tom nemusí ani vedieť.
Túto chybu s košmi neopakujte
O úskaliach svojej práce hovoril v rozhovore pre britský denník Mirror niekdajší smetiar. Muž sa rozhodol zostať v anonymite.
Ako uviedol pre denník, práca smetiara a predtým zberača smetí na uliciach ho bavila. „Začal som pracovať pre úrad v rámci verejno-prospešných prác. Starali sme sa o kvety a pomáhali sme čistiť verejné priestory a chodníky. Nebolo to niečo, po čom by som túžil, ale aj tak ma to bavilo,“ spresnil.
K práci smetiara sa muž dostal po tom, ako mestský úrad v jeho pôsobisku zredukoval počet pracovníkov verejno-prospešných prác. Vtedy zistil, že ide o namáhavú prácu, ktorú neraz komplikujú majitelia smetných nádob.
Podľa bývalého smetiara je najväčšou chybou, ktorú majitelia opakujú, nasmerovanie smetných nádob rúčkami smerom k domu. Pri každom vysýpaní smetí ich tak bolo potrebné ručne otočiť.
„Z vysýpania smetí mi to síce zobralo len zopár sekúnd, keď som musel otočiť kôš a dotiahnuť ho k smetiarskemu autu, ale celkovo to k zmene pridalo až niekoľko minút – najmä pri ťažkých smetiakoch.“
Smetiaky uložené rúčkami smerom k ulici podľa bývalého smetiara zrýchľovali a uľahčovali jeho prácu. „Tak ako vy, aj smetiari sa chcú z práce dostať domov čo najskôr,“ dodal bývalý smetiar.
Smetné koše na Slovensku
Nakladanie s odpadom na území Slovenska spresňuje Zákon o odpadoch, ktorý však bližšie nešpecifikuje okolnosti používania a umiestnenia smetných košov pri rodinných domoch.
Bližšie špecifikácie upravujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých miest a obcí. V zásade platí, že s odpadom je potrebné nakladať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a poškodeniu životného prostredia.
Všeobecné záväzné nariadenia môžu upraviť aj spôsob umiestnenia smetných nádob. Napríklad obyvatelia Banskej Bystrice sú povinní „pred zberom odpadu zberné nádoby sprístupniť resp. umiestniť na dočasné stojisko, pričom v mestskej pamiatkovej rezervácii na stojisko v dvornom trakte objektu (vo vnútrobloku) pred zberom KO (komunálneho odpadu – pozn. red.) a sprístupniť ich vo vzdialenosti max. 10 m od zberovej trasy,“ informuje mesto.
