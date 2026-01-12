  • Články
Úmrtie na pracovisku: Život zamestnanca nezachránila ani resuscitácia

  • DNES - 15:26
  • Košice
Úmrtie na pracovisku: Život zamestnanca nezachránila ani resuscitácia

Zamestnanca našli v podniku v bezvedomí, nepomohlo ani oživovanie.

V areáli košických oceliarní U. S. Steel, divízneho závodu Expedícia, v pondelok v skorých raných hodinách našli zamestnanca podniku v bezvedomí. „Napriek snahe firemného záchranného tímu sa ho nepodarilo resuscitovať,“ potvrdil TASR hovorca hutníckeho závodu Ján Bača. Na prípad upozornil denník Korzár.

Lekár podľa hovorcu konštatoval úmrtie bez cudzieho zavinenia. Oceliarne vyjadrili rodine zamestnanca úprimnú sústrasť.

Úmrtie osoby v budove v hutníckom podniku potvrdila aj polícia. „Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie. Polícia vec ďalej nerealizuje,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Zdroj: Info.sk, TASR
