Čína: USA by nemali presadzovať svoje vlastné záujmy pod zámienkou iných krajín
- DNES - 15:24
- Peking
Čína v pondelok vyhlásila, že USA by nemali využívať iné krajiny ako zámienku na presadzovanie svojich vlastných záujmov v Grónsku. Zároveň uviedla, že jej aktivity v Arktíde sú v súlade s medzinárodným právom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Vyhlásenie hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí bolo reakciou na otázku novinárov položenú na pravidelnej tlačovej konferencii. „Čínske aktivity v Arktíde sú zamerané na podporu mieru, stability a udržateľného rozvoja v regióne a sú v súlade s medzinárodným právom,“ odpovedala hovorkyňa. Spomínané aktivity však bližšie nešpecifikovala.
Grónsko, autonómne dánske územie s 57.000 obyvateľmi, je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Americký prezident Donald Trump vyhlasuje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. V nedeľu na palube prezidentského špeciálu zopakoval, že USA sa ostrova v Arktíde zmocnia „tak či onak“, pretože inak by to podľa neho spravili Rusko a Čína.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že americké prevzatie Grónska by znamenalo koniec NATO.
V piatok grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen a lídri štyroch ďalších grónskych strán v parlamente vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zopakovali, že o budúcnosti Grónska musí rozhodnúť jeho obyvateľstvo. Zdôraznili svoje „prianie, aby USA prestali pohŕdať našou krajinou“.
Čína sa v roku 2018 vyhlásila za „štát blízky Arktíde“ v snahe získať väčší vplyv v regióne. Peking tiež oznámil plány na vybudovanie „polárnej hodvábnej cesty“ ako súčasť svojej globálnej iniciatívy Belt and Road Initiative, ktorá vytvorila ekonomické väzby s krajinami po celom svete, pripomína AP.
