Moskva hlási rekordný záujem zahraničia o ruské zbrane, pripisuje to invázii

  • DNES - 15:07
  • Moskva
Záujem o ruské zbrane a vojenskú výzbroj v zahraničí je na rekordnej úrovni, povedal v pondelok podpredseda ruskej vlády Denis Manturov pri stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom.

Zvýšený počet objednávok pripísal vojne na Ukrajine, ktorá sa už bezmála štyri roky bráni invázii nariadenej Putinom vo februári 2022, napísala agentúra DPA.

Do roku 2022 bola maximálna hodnota objednávok 55 miliárd dolárov. V súčasnosti máme s už podpísanými zmluvami v hodnote 70 miliárd dolárov rekord,“ uviedol Manturov s tým, že „technológia testovaná v rámci špeciálnej vojenskej operácie sa propaguje sama“. Špeciálnou vojenskou operáciou označujú predstavitelia Moskvy ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022.

Rusko podľa vicepremiéra na frontovej línii na Ukrajine odskúšalo v roku 2025 viac než 1000 nových a modernizovaných kusov vojenskej techniky. Zahraničie má podľa neho záujem predovšetkým o systémy protivzdušnej obrany, lietadlá a raketomety.

Nárast objednávok má však podľa agentúry DPA aj negatívnu stránku. Ešte v decembri Manturov priznal, že exportné objednávky budú musieť ustúpiť do úzadia pred dopytom ruskej armády po nových zbraniach, čo znamená, že ich spracovanie bude meškať.

Zdroj: Info.sk, TASR
