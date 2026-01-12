  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-1°Bratislava

PS odmieta novelu Trestného zákona z dielne SNS, hovorí o legalizácii extrémizmu

  • DNES - 15:02
  • Bratislava
PS odmieta novelu Trestného zákona z dielne SNS, hovorí o legalizácii extrémizmu

Opozičné hnutie PS odmieta návrh novely Trestného zákona z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS. Kritizuje okrem iného zníženie horných hraníc trestov za extrémistické činy.

Obáva sa, že úprava rozvráti schopnosť štátu chrániť spoločnosť pred extrémizmom a nenávistnými prejavmi. Vidí za tým snahu legalizovať extrémizmus na Slovensku. Uviedlo to hnutie v stanovisku, ktoré poskytli z jeho mediálneho oddelenia.

„Najprv zlikvidovali špeciálne útvary na boj proti organizovanému zločinu, aby zachránili samých seba a svojich oligarchov. Znefunkčnili inštitút kajúcnika a znížili tresty pre kriminálnikov. Aby toho nebolo dosť, tak teraz prichádzajú na pomoc neonacistom a ďalším extrémistom,” skonštatoval poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS). Vidí za tým snahu o získanie voličov z extrémistickej scény.

Hnutie odmietlo navrhované zníženie horných hraníc trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch. Upozornilo tiež na to, že novelou sa majú zo zákona vypustiť kľúčové skutkové podstaty. „Ak zákon prejde, nebude trestné nič späté s držbou a šírením extrémistických materiálov,” poznamenala poslankyňa Irena Bihariová (PS).

Hnutie deklarovalo, že urobí všetko preto, aby zmenám zabránilo. Poslankyňa NR SR Lucia Plaváková (PS) zároveň vyzvala koaličných poslancov, aby úpravu nepodporili. „Toto je absolútna cesta do pekla,“ okomentovala na pondelkovej tlačovej konferencii.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Superchrípka na Slovensku: Od začiatku sezóny potvrdili 13 prípadov

Superchrípka na Slovensku: Od začiatku sezóny potvrdili 13 prípadov

DNES - 16:04Domáce

Od začiatku chrípkovej sezóny potvrdil Úrad verejného zdravotníctva 13 prípadov tzv. superchrípky.

SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch

SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch

DNES - 14:08Domáce

Koaličná SNS chce presadiť novelu Trestného zákona.

Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho

Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho

DNES - 13:16Domáce

Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.

KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí

KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí

DNES - 13:08Domáce

Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby prišla s konkrétnymi opatreniami na reguláciu sociálnych sietí. Označilo ich za „primárny nádor“ duševného zdravia.

Vosveteit.sk
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP