Súd poslal spolumajiteľa baru v Crans-Montane do väzby na 3 mesiace

  • DNES - 14:44
  • Ženeva
Súd poslal spolumajiteľa baru v Crans-Montane do väzby na 3 mesiace

Švajčiarsky súd v pondelok poslal na tri mesiace do preventívnej väzby Jacquesa Morettiho, spolumajiteľa baru Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, kde počas novoročných osláv pri požiari zahynulo 40 ľudí. Pre agentúru AFP to v pondelok povedal zdroj oboznámený s prípadom, píše TASR.

Morettiho vzali do väzby ešte v piatok po výsluchu na prokuratúre. Prokuratúra v kantóne Valais v tom čase v oficiálnom vyhlásení väzbu pre Jacqua Morettiho zdôvodnila rizikom jeho úteku. Vypočutá bola aj jeho manželka Jessica, ktorú však prepustili.

Kantonálny súd v pondelok nariadil Morettimu trojmesačnú preventívnu väzbu.

Prokuratúra vo Valais začala trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom 3. januára, teda dva dni po tragédii, ktorá si okrem 40 mŕtvych vyžiadala aj 116 zranených; priemerný vek obetí bol 19 rokov. Krátko predtým ich vypočuli len ako svedkov. Spolumajitelia baru sú vystavení obvineniam z neúmyselného usmrtenia, z neúmyselného ublíženia na zdraví a z neúmyselného podpaľačstva.

Orgány naďalej zisťujú príčinu požiaru. Počiatočné zistenia naznačujú, že požiar zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru pri oslavách príchodu nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.

Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna protipožiarna kontrola.

AFP informuje, že sa zisťuje aj prítomnosť a dostupnosť hasiaceho prístroja v bare a to, či východy z baru boli v súlade s predpismi.

Zdroj: Info.sk, TASR
