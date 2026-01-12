Filip Turek bude splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal
- DNES - 14:35
- Praha
Česká vláda na svojom pravidelnom pondelkovom zasadnutí schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal.
Stane sa ním poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek. Po rokovaní vlády to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že ide o dočasné riešenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to dočasné riešenie, s ktorým prišli Motoristi, aby mohol pán Turek začať pracovať na svojej agende na ministerstve životného prostredia,“ povedal Babiš.
Predseda Motoristov Petr Macinka, ktorý je aktuálne ministrom zahraničných vecí a zároveň životného prostredia, uviedol, že prezident vláde komplikuje situáciu. „Značne kreatívnym spôsobom pristupuje k článku 68 Ústavy ČR, ale my potrebujeme nejako fungovať, takže preto sme pristúpili k tomuto kroku, že dnes vláda zrušila jedného vládneho splnomocnenca pre medzinárodné vyjednávanie v oblasti ochrany klímy a zriadila funkciu splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal,“ vysvetlil Macinka.
Turkovou úlohou bude podľa Macinku koordinovať rezorty pri tvorbe vyjednávaní a uplatňovaní politík a opatrení EÚ v oblasti klímy a Green Dealu, čiže bude mať aj medzirezortný presah. Zameria sa podľa jeho slov na ekonomické a sociálne dôsledky na ČR, bude rokovať so zástupcami priemyslu, zamestnávateľov či odbornej verejnosti. „Bude tiež zastupovať českú vládu na vybraných rokovaniach s orgánmi EÚ a na niektorých neformálnych medzinárodných konzultáciách,“ priblížil Turkovu agendu šéf Motoristov.
Zdôraznil tiež, že ide len o technické riešenie, po ktorom by malo nasledovať to ústavné. „Ale tam budeme potrebovať súčinnosť pána prezidenta, aby to ústavne doriešil a pána Turka vymenoval. Takže my to zatiaľ nepovažujeme za uzavretú vec. Motoristi trvajú na tom, že by sa Filip Turek mal stať ministrom životného prostredia. Ústavní právnici nech teraz nerozoberajú toto technické riešenie, ale radšej to, prečo pán prezident porušuje ústavu,“ podotkol Macinka.
Avizoval, že strana pripravuje ďalšie kroky, nechcel ich však špecifikovať. Povedal len, že ide o niečo iné než žalobu na ochranu osobnosti, o ktorej už minulý týždeň v piatok hovoril Turek. Tá je podľa slov Macinku stále namieste. „Prezident nemôže týmto spôsobom dehonestovať bezúhonného politika, ktorého asi evidentne nemá rád,“ povedal na margo prezidentovho listu predsedovi vlády, v ktorom vysvetľoval, prečo ho odmietol vymenovať.
Babiš na tlačovej konferencii zdôraznil, že meno Turek už v televízii nechce počuť. „Snáď to tento týždeň skončí... Sme tu na to, aby sme zostavili rozpočet a plnili náš program a nie riešili Turka od rána do večera,“ podotkol. Na ďalšie otázky k Turkovi odpovedal, že už to chce mať „z krku“. „Už k tomu nemám čo povedať. Je to na Motoristoch, aké kroky budú chcieť robiť, ale ja to už skutočne riešiť nebudem,“ uzavrel tému Babiš.
