Zabratie Grónska silou by znamenal koniec NATO, potvrdil eurokomisár
- DNES - 14:30
- Brusel
Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius súhlasí s výrokom dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, že ak by USA obsadili Grónsko silou, znamenalo by to koniec Severoatlantickej aliancie (NATO).
Povedal to v pondelok pre agentúru Reuters. Zároveň zdôraznil, že členské štáty EÚ majú povinnosť prísť Dánsku na pomoc, ak by čelilo vojenskej agresii. Informuje o tom TASR.
Americký prezident Donald Trump od začiatku svojho druhého funkčného obdobia opakovane vyjadruje záujem o získanie Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánska. Svoju rétoriku vyostril po vojenskom zásahu vo Venezuele, pri ktorom americké špeciálne jednotky uniesli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Frederiksenová varovala, že invázia do Grónska by podľa nej znamenala koniec „všetkého“ vrátane NATO a bezpečnostných štruktúr, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne. Dánski aj grónski predstavitelia odmietajú, že by bolo Grónsko na predaj, no šéf Bieleho domu nevylučuje ani použitie vojenskej sily na dosiahnutie svojho cieľa.
Trump tvrdí, že USA potrebujú Grónsko pre svoju národnú bezpečnosť a tiež preto, aby sa ostrova s dôležitým geostrategickým významom a bohatého na nerastné suroviny nezmocnili Rusko a Čína. V rozhovore pre denník The New York Times povedal, že považuje za „psychologicky dôležité“ pre seba, aby Spojené štáty Grónsko vlastnili.
„Súhlasím s dánskou premiérkou Mette, že to bude koniec NATO, ale aj na ľudí to bude mať veľmi negatívny vplyv,“ povedal o prípadnom použití sily zo strany USA Kubilius na okraj bezpečnostnej konferencie vo Švédsku.
Pripomenul tiež, že 7. odsek článku 42 zmluvy o Európskej únii zaväzuje jej členské štáty poskytnúť Dánsku pomoc v prípade ozbrojenému útoku. „Veľmi to bude závisieť od Dánska, ako bude reagovať, aké bude jeho stanovisko, ale členské štáty majú jednoznačne povinnosť poskytnúť vzájomnú pomoc, ak iný členský štát čelí vojenskej agresii,“ dodal eurokomisár.
