  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-1°Bratislava

SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch

  • DNES - 14:08
  • Bratislava
SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch

Koaličná SNS chce presadiť novelu Trestného zákona.

V rámci nej navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodňuje to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Úpravu s danými zmenami predložila skupina poslancov za SNS do Národnej rady (NR) SR.

Cieľom navrhovanej úpravy je zosúladenie trestnoprávnej represie so základnými princípmi moderného trestného práva, najmä so zásadou primeranosti trestu, individualizácie trestnoprávneho postihu, právnej istoty a zásady ultima ratio. V aplikačnej praxi sa pri dotknutých ustanoveniach dlhodobo prejavujú problémy vyplývajúce z neprimerane prísnych trestných sadzieb, právne neurčitých pojmov a nadmernej fragmentácie skutkových podstát. Súčasné nastavenie sankčných rámcov v niektorých prípadoch vedie k mechanickému ukladaniu nepodmienečných trestov odňatia slobody aj v situáciách, v ktorých absentuje priama ujma na chránených záujmoch a kde závažnosť skutku spočíva predovšetkým v rovine abstraktného ohrozenia,“ argumentovali predkladatelia.

Pri viacerých činoch preto navrhli zníženie horných hraníc trestných sadzieb. Týka sa to napríklad skutku založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Páchateľ tohto skutku by podľa ich návrhu mal byť potrestaný „až na dva roky“, namiesto jedného až piatich rokov, ako je to teraz. Národniari navrhli tiež zníženie hornej hranice trestných sadzieb pri prejave sympatie k takémuto hnutiu, pri hanobení národa, rasy a presvedčenia, pri popieraní a schvaľovaní holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti či pri podnecovaní k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Novela má priniesť aj ďalšie zmeny. Z Trestného zákona by po jej prijatí mali vypadnúť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Poslanci za SNS tvrdia, že dané ustanovenia spôsobujú v praxi problémy. „Najmä v prípadoch osôb zaoberajúcich sa nadobúdaním predmetov zberateľskej, historickej, dokumentačnej alebo inej obdobnej povahy,“ podotkli. Vypustením sa podľa nich odstráni právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Argumentovali, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná. Poukázali na to, že spoločensky nebezpečné konania umožňuje postihovať iný paragraf Trestného zákona.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho

Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho

DNES - 13:16Domáce

Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.

KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí

KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí

DNES - 13:08Domáce

Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby prišla s konkrétnymi opatreniami na reguláciu sociálnych sietí. Označilo ich za „primárny nádor“ duševného zdravia.

Po čelnej zrážke našli tehotnú ženu v bezvedomí

Po čelnej zrážke našli tehotnú ženu v bezvedomí

DNES - 12:32Domáce

Na mieste nehody našli tehotnú ženu v bezvedomí.

SaS predstavila

SaS predstavila "lex proti mafii", chce i obnovu ÚŠP a NAKA

DNES - 12:25Domáce

Opozičná strana SaS predložila do Národnej rady SR balík opatrení, tzv. lex proti mafii.

Vosveteit.sk
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP