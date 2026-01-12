SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch
Koaličná SNS chce presadiť novelu Trestného zákona.
V rámci nej navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodňuje to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Úpravu s danými zmenami predložila skupina poslancov za SNS do Národnej rady (NR) SR.
„Cieľom navrhovanej úpravy je zosúladenie trestnoprávnej represie so základnými princípmi moderného trestného práva, najmä so zásadou primeranosti trestu, individualizácie trestnoprávneho postihu, právnej istoty a zásady ultima ratio. V aplikačnej praxi sa pri dotknutých ustanoveniach dlhodobo prejavujú problémy vyplývajúce z neprimerane prísnych trestných sadzieb, právne neurčitých pojmov a nadmernej fragmentácie skutkových podstát. Súčasné nastavenie sankčných rámcov v niektorých prípadoch vedie k mechanickému ukladaniu nepodmienečných trestov odňatia slobody aj v situáciách, v ktorých absentuje priama ujma na chránených záujmoch a kde závažnosť skutku spočíva predovšetkým v rovine abstraktného ohrozenia,“ argumentovali predkladatelia.
Pri viacerých činoch preto navrhli zníženie horných hraníc trestných sadzieb. Týka sa to napríklad skutku založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Páchateľ tohto skutku by podľa ich návrhu mal byť potrestaný „až na dva roky“, namiesto jedného až piatich rokov, ako je to teraz. Národniari navrhli tiež zníženie hornej hranice trestných sadzieb pri prejave sympatie k takémuto hnutiu, pri hanobení národa, rasy a presvedčenia, pri popieraní a schvaľovaní holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti či pri podnecovaní k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
Novela má priniesť aj ďalšie zmeny. Z Trestného zákona by po jej prijatí mali vypadnúť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Poslanci za SNS tvrdia, že dané ustanovenia spôsobujú v praxi problémy. „Najmä v prípadoch osôb zaoberajúcich sa nadobúdaním predmetov zberateľskej, historickej, dokumentačnej alebo inej obdobnej povahy,“ podotkli. Vypustením sa podľa nich odstráni právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Argumentovali, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná. Poukázali na to, že spoločensky nebezpečné konania umožňuje postihovať iný paragraf Trestného zákona.
