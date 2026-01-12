Merz očakáva, že USA budú pokračovať v ochrane Grónska spoločne s Dánskom
13:37
Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz očakáva, že Spojené štáty budú pokračovať v ochrane Grónska spoločne s Dánskom.
O presnej podobe takejto spolupráce, do ktorej chce Nemecko prispieť, rozhodnú podľa neho prebiehajúce rokovania. Merz to povedal v pondelok počas návštevy Indie, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Súhlasíme s názorom USA, že táto časť Dánska potrebuje lepšiu ochranu,“ povedal Merz o Grónsku, o získanie ktorého v poslednej dobe pravidelne vyjadruje záujem americký prezident Donald Trump, pričom nevylučuje ani použitie vojenskej sily na dosiahnutie tohto cieľa. V najnovšom rozhovore pre denník The New York Times však povedal, že si nemyslí, že bude potrebné nasadiť vojenskú silu, a že získanie ostrova považuje „psychicky dôležité“ pre seba.
Grónsko, autonómne dánske územie s 57.000 obyvateľmi, je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Trump deklaruje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. V nedeľu na palube prezidentského špeciálu zopakoval, že Spojené štáty sa ostrova v Arktíde zmocnia „tak či onak“, pretože inak by to podľa neho spravili Rusko a Čína. Okrem toho tiež tvrdil, že obrana Grónska pozostáva z „dvoch psích záprahov“.
Spolkový kancelár v Indii povedal, že Nemecko vedie veľmi podrobné rokovania s dánskou vládou a chce spolupracovať na zlepšení bezpečnostnej situácie v Grónsku. „Očakávam, že sa na tom budú podieľať aj Američania,“ uviedol a dodal, že rokovania v najbližších dňoch a týždňoch ukážu, akú formu takáto prípadná spolupráca nadobudne. Dúfa však, že sa v rámci NATO podarí nájsť priateľské riešenie.
Niekoľko členských štátov NATO vrátane Británie sa podľa DPA vyslovuje v prospech rozšírenia prítomnosti Aliancie v Arktíde. V tejto súvislosti podľa diplomatov citovaných agentúrou vznikol návrh monitorovacej misie nazvanej Arktická stráž. Cieľom je zbaviť USA argumentu, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená.
Grónsko nemá vlastnú armádu a jeho obranu, ako aj zahraničnú politiku, zabezpečuje Dánsko. Spojené štáty majú na severozápade ostrove leteckú základňu Pituffik ešte z obdobia studenej vojny. Prevádzkovať im ju umožňuje dohoda z roku 1951, na základe ktorej majú dovolený aj prieskum nerastných zdrojov.
