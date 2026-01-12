  • Články
Ako bojujú proti nízkej pôrodnosti? Čína uvalila vysokú daň na tento produkt

  • DNES - 20:55
  • Peking
Jedna z najľudnatejších krajín na svete paradoxne bojuje s nízkou pôrodnosťou. Vláda to rieši aj ekonomicky.

V 70. rokoch sa Čína bála preľudnenia, dnes bojuje s opačným problémom. Nízka pôrodnosť je podľa webu Our World in Data nielen výsledkom spoločensko-ekonomických vplyvov, ale aj zavedenia politiky jedného dieťaťa. Tá už dnes síce neplatí, no mnohé rodiny sa stále prispôsobujú voľnejšiemu štandardu.

Čínska vláda sa pokúša bojovať proti nízkej pôrodnosti neraz aj radikálnymi spôsobmi. Ako informoval denník Daily Star, jej najnovším krokom je zavedenie vysokej dane na prezervatívy a iné formy antikoncepcie. Zákazníci tak pri kúpe odvedú o 13 percent vyššiu daň ako pri iných výrobkoch. Nariadenie platí od 1. januára 2026.

Nepomôže to, varujú kritici

Foto: Roman_studio/Shutterstock.com

Zvýšená daň na prezervatívy si po niekoľkých dňoch od zavedenia našla prvých kritikov, píše Daily Star. Tí argumentujú, že okrem nízkeho počtu novorodencov národ bojuje aj s rýchlo starnúcou populáciou a klesajúcim počtom svadieb.

„Mladí Číňania okrem toho tvrdia, že daň na antikoncepciu nevyrieši ekonomické problémy, ktoré ich odrádzajú od založenia rodiny,“ píše Daily Star.

„Tí, ktorí si tieto výrobky naozaj potrebujú kúpiť, si ich aj tak kúpia. Ide o pomôcku pri plánovaní rodiny,“ cituje Daily Star vyjadrenie nemenovanej Číňanky. Tá zdôraznila, že prezervatívy slúžia aj na ochranu zdravia žien.

Dôležitosť používania prezervatívov pripomína aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Tá vysvetľuje, že táto pomôcka slúži aj ako prevencia pred šírením HIV a iných pohlavne prenosných ochorení ako syfilis, chlamýdie či kvapavka.

Zdroj: Info.sk, DP, ourworldindata.org, dailystar.co.uk, who.int
