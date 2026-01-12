  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-1°Bratislava

Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho

  • DNES - 13:16
  • Bratislava
Susko podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho

Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal dovolanie v prípade exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdil vedúci tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Petar Lazarov. Na prípad upozornil magazín Kontext.

Môžeme potvrdiť, že v uvedenej trestnej veci bolo na podnet - nie z vlastnej iniciatívy - podané dovolanie podľa § 371 ods. 3 druhej vety Trestného poriadku. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky však už v minulosti opakovane kritizovalo vynášanie informácií z trestných spisov, a preto sa nebude aktuálne k uvedenej veci vyjadrovať ani zverejňovať dokumenty z vami spomínaného súdneho konania a takto ovplyvňovať nielen samotné konanie, ale aj verejnú mienku,“ spresnil Lazarov.

Ako ďalej vysvetlil, minister spravodlivosti priebežne vyhodnocuje podnety na podanie dovolania a pokiaľ budú splnené zákonné dôvody, využije svoju právomoc tak, ako to v minulosti urobili aj jeho predchodcovia. Ministerstvo zdôraznilo, že k dovolaniu sa bude vo svojom rozhodnutí vyjadrovať výlučne príslušný súd, a to v rámci dovolacieho konania iniciovaného jeho podaním. Rezort pripomína, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku.

Minister spravodlivosti nemá oprávnenie navrhovať konkrétny druh ani výšku trestu, čo je výhradnou kompetenciou súdu. Minister je oprávnený iba iniciovať konanie o dovolaní, bez právomoci posudzovať vinu či navrhovať trest,“ dodal Lazarov.

Špecializovaný trestný súd pre TASR potvrdil, že dovolanie proti trestnému rozkazu z 13. januára 2025 eviduje s tým, že sa aktuálne doručuje procesným stranám.

Prípad exšéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Imreczeho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Súd uznal Imreczeho za vinného, avšak od uloženia trestu upustil. Rozhodol tak z dôvodu, že úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202.000 eur, ktoré mu okrem iného ŠTS uložil v roku 2023 za korupciu na základe dohody o vine a treste, považoval sudca za dostatočný.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch

SNS navrhuje úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch

DNES - 14:08Domáce

Koaličná SNS chce presadiť novelu Trestného zákona.

KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí

KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí

DNES - 13:08Domáce

Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby prišla s konkrétnymi opatreniami na reguláciu sociálnych sietí. Označilo ich za „primárny nádor“ duševného zdravia.

Po čelnej zrážke našli tehotnú ženu v bezvedomí

Po čelnej zrážke našli tehotnú ženu v bezvedomí

DNES - 12:32Domáce

Na mieste nehody našli tehotnú ženu v bezvedomí.

SaS predstavila

SaS predstavila "lex proti mafii", chce i obnovu ÚŠP a NAKA

DNES - 12:25Domáce

Opozičná strana SaS predložila do Národnej rady SR balík opatrení, tzv. lex proti mafii.

Vosveteit.sk
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP