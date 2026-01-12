Kallasová pohrozila Iránu ďalšími sankciami za násilie páchané na demonštrantoch
- Brusel
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová plánuje navrhnúť nové sankcie voči Iránu po tom, čo si zásahy iránskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom v Iráne vyžiadali už stovky obetí. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na rozhovor Kallasovej pre magazín Politico, ktorý bol zverejnený v pondelok.
„EÚ už uvalila na Irán rozsiahle sankcie – na tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, aktivity v oblasti šírenia jadrových zbraní a podporu Teheránu pre ruskú vojnu na Ukrajine – a ja som pripravená navrhnúť ďalšie sankcie v reakcii na brutálne potláčanie demonštrantov (iránskym) režimom,“ povedala Kallasová pre Politico.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas víkendu uviedla, že Brusel situáciu „sleduje“, zatiaľ čo predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová na platforme X napísala, že „Európa musí pochopiť svoju povinnosť a potrebu konať“.
Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) v nedeľu informovala, že od vypuknutia demonštrácií 28. decembra bolo v Iráne zabitých takmer 200 demonštrantov. Iné organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami - vrátane Human Rights Activists News Agency (HRANA) - uvádzajú počet vyšší než 500 osôb.
„Režim má za sebou históriu potláčania protestov a vidíme tvrdú reakciu bezpečnostných síl,“ dodala Kallasová. „Občania bojujú za budúcnosť, ktorú si sami zvolili, a riskujú všetko, aby boli vypočutí,“ doplnila.
Súčasnú vlnu demonštrácií podnietil prudký pokles hodnoty iránskeho rialu. Protesty v decembri začali pôvodne maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, neskôr sa rozšírili do ďalších oblastí islamskej republiky. Na demonštrácie vyzvali aj študentské organizácie, ktoré zohrávali úlohu pri protestných hnutiach v minulosti.
