KDH vyzvalo vládu, aby prišla s opatreniami na reguláciu sociálnych sietí
Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby prišla s konkrétnymi opatreniami na reguláciu sociálnych sietí. Označilo ich za „primárny nádor“ duševného zdravia.
Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali predseda hnutia Milan Majerský, poslanci Národnej rady (NR) SR Ján Horecký a Peter Stachura a europoslankyňa Miriam Lexmann (všetci KDH).
„Vyzývame vládu a vyzývame príslušné rezorty, aby neostali iba pri konštatovaní toho, čo už dávno vieme, ale aby prišli s riešeniami,“ apeloval Horecký. Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore podľa hnutia nepriniesol žiadne náznaky systémových opatrení na reguláciu sociálnych sietí. „My máme jasno v tom aj vieme, ako to urobiť, aby sme vychovávali z našich detí odolnú generáciu. Aby to neboli deti, ktoré sú manipulované, nad ktorými vládne internet, algoritmy a sociálne siete,“ deklaroval Horecký.
Majerský poukázal na štatistiky, podľa ktorých je 46 percent detí vo veku od 13 do 17 rokov na sociálnych sieťach neustále, štvrtina detí vykazuje znaky závislosti od sociálnych sietí a tlak zo sociálnych sietí je identifikovaný ako jedna z najväčších príčin problémov duševného zdravia u deti a mladistvých. Stachura v tejto súvislosti upriamil pozornosť na nedávno zverejnené štatistiky týkajúce sa pokusov o samovraždu. „Za šesť rokov, od roku 2019 do roku 2024, bolo zaznamenaných viac ako 1500 pokusov o samovraždu u detí a mladistvých do 18 rokov,“ priblížil. Poukázal pritom na psychické problémy spôsobené sociálnymi sieťami.
Lexmann spomenula viacero krokov zrealizovaných v rámci Európskeho parlamentu, ako je návrh legislatívy na efektívne overovanie veku. Venovali sa tiež podľa nej návykovým algoritmom, zákazu zneužívania citlivých dát či ochrane detí pred sexuálnym obsahom online.
