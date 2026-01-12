Po čelnej zrážke našli tehotnú ženu v bezvedomí
Na mieste nehody našli tehotnú ženu v bezvedomí.
V blízkosti Košíc došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Informovali o tom košickí krajskí hasiči na Facebooku s tým, že na mieste našli tehotnú ženu v bezvedomí.
K dopravnej nehode došlo v prudkej zákrute pred mestskou časťou Košice – Košická Nová Ves. "Hasiči v týchto chvíľach vyslobodzujú jednu zranenú osobu z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia, druhá zranená osoba je v opatere prítomných záchranárov," informovali hasiči.
Cesta je aktuálne prejazdná len ťažko, vodiči by na mieste mali zvýšiť opatrnosť.
SaS predstavila "lex proti mafii", chce i obnovu ÚŠP a NAKA
Opozičná strana SaS predložila do Národnej rady SR balík opatrení, tzv. lex proti mafii.
Polícia hľadá 17-ročné dievča, naposledy ho videli na klzisku
17-ročné dievča je nezvestné od nedele 11. januára.
Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne
Podľa ministra školstva sa deti počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje.
Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili
Vlak mal zraziť osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala po železničnej trati.