Polícia hľadá 17-ročné dievča, naposledy ho videli na klzisku
17-ročné dievča je nezvestné od nedele 11. januára.
Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej z Bratislavy. Informovala o tom hovorkyňa žilinskej krajskej polície Daniela Kocková s tým, že tínedžerka je dočasne umiestnená v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka pri Žiline.
Nezvestnú naposledy videli v nedeľu 11. januára, keď počas vychádzky utiekla z klziska v Lietavskej Lúčke.
Diana Júlia je 160 cm vysoká, štíhlej postavy a má dlhé blond vlasy. Oblečené mala tmavé šuštiakové nohavice a bledoružovú lyžiarsku bundu, a obuté ružové tenisky. Na sebe mala ružový šál a svetlú zimnú čiapku.
Foto: KR PZ ZA
"Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ," dodala Kocková.
