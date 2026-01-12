Merz odsúdil násilie proti demonštrantom v Iráne, ide podľa neho o znak slabosti
- DNES - 10:23
- Naí Dillí
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok odsúdil „neprimerané a brutálne násilie“ iránskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom v Iráne a uviedol, že ide o znak slabosti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Toto násilie nie je prejavom sily, ale skôr znakom slabosti. Toto násilie sa musí skončiť,“ vyhlásil Merz na návšteve Indie. Merz zároveň vyzval iránsku vládu, aby chránila svoj ľud a neohrozovala ho.
Nemecký kancelár vyzdvihol odvahu demonštrantov, ktorí podľa neho pokojne protestovali za slobodu vo svojej krajine, na čo majú právo.
Protesty v Iráne sa začali v decembri v Teheráne a postupne prerástli do masových demonštrácií vo viacerých mestách islamskej republiky. Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA pri protestoch v Iráne zahynulo už najmenej 538 ľudí a ďalších viac ako 10.600 ľudí bolo zadržaných. DPA informuje, že sa tieto údaje nepodarilo overiť. Oficiálne údaje nie sú známe. Úrady tiež v reakcii na protesty obmedzili prístup na internet.
Násilie proti demonštrantom v Iráne minulý týždeň odsúdila aj Európska únia a v nedeľu tak urobil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý vyjadril zdesenie zo správ o „násilí a nadmernom používaní sily iránskymi orgánmi proti demonštrantom“ a vyzval na maximálnu zdržanlivosť.
K protestom v Iráne sa opakovane vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý pohrozil Iránu tvrdým zásahom v prípade zabíjania demonštrantov. V nedeľu uviedol, že Spojené štáty zvažujú, ako zareagujú na najnovšiu vlnu krvavých protivládnych protestov v islamskej republike. Vláda v Teheráne ho zároveň požiadala o obnovenie rokovaní.
Na vyjadrenia amerického prezidenta v pondelok reagovala aj hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. „Vždy sme boli proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí iných krajín,“ odpovedala na tlačovej konferencii na otázku ohľadom tvrdení Trumpa. „Vyzývame všetky strany, aby toho urobili viac pre mier a stabilitu na Blízkom východe,“ povedala.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok uviedol, že v súvislosti s rozsiahlymi protestami v islamskej republike je situácia úplne pod kontrolou.
