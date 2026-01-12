Turek by podľa Motoristov mohol byť splnomocnencom vlády pre Green Deal
- DNES - 10:06
- Praha
Vo funkcii splnomocnenca by Turek podľa vlastných slov čakal na vymenovanie za ministra.
Podľa strany Motoristi sebe by sa jej čestný prezident a kandidát na ministra životného prostredia Filip Turek mohol zatiaľ stať splnomocnencom vlády pre Green Deal a z tohto postu by zároveň zabezpečoval chod rezortu životného prostredia. Turek to povedal novinárom pri príchode na pondelkové rokovanie koaličnej rady. V tejto funkcii by podľa svojich slov čakal na to, kým bude vymenovaný za ministra, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My máme predstavu o tom, že môže existovať pozícia vládneho splnomocnenca dajme tomu pre Green Deal, ktorá by mohla ošetrovať hlavné témy na ministerstve životného prostredia. To ministerstvo nemôže ísť úplne na autopilota. Minister (Petr) Macinka tú agendu, samozrejme, zvláda, ale práve ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo životného prostredia sú tak časovo náročné rezorty, že dlhodobo by to nebolo prospešné,“ povedal Turek.
Na otázku, či si myslí, že by ho prezident Petr Pavel mohol v budúcnosti predsa len vymenovať, Turek uviedol, že snáď prezident „dostane rozum“ a začne dodržiavať zákon. Pavlove zdôvodnenia, prečo jeho nomináciu odmietol, považuje za neprijateľné a nevhodné. Žalobu na ochranu osobnosti, ktorú chce na prezidenta podať, v pondelok označil len za „optickú záležitosť“. Vysvetlil to tak, že nie je jednoduché takýto spor vyhrať či vôbec žalobu správne podať a aj tak by sa za prezidenta musel ospravedlňovať rezort financií. „K žalobe nejakým spôsobom dôjde, ale neviem, či dôjde k tomu, že sa pán prezident zachová ako chlap a že sa mi ospravedlní,“ podotkol poslanec.
Zdôraznil, že si nie je istý, do akej miery si je Pavel vedomý toho, ako by mohol Česko poškodzovať, keď rezort životného prostredia bude bez človeka, ktorý ho bude neustále riadiť. Na otázku, či na pozícii splnomocnenca bude čakať na to, kým sa stane ministrom, reagoval, že sa to tak dá povedať. „Ja ministrom skutočne netúžim byť za každú cenu, nie je to môj celoživotný sen a ja som rátal s tým, že by som sa hodil skôr na pozíciu ministra zahraničných vecí. Urobili sme však ústupok voči pánovi prezidentovi a ďalšie ústupky už skutočne robiť nemôžeme, bolo by to na úkor chodu štátu,“ dodal Turek.
Pražský hrad v piatok zverejnil list, v ktorom Pavel premiérovi Andrejovi Babišovi rozsiahlo zdôvodňuje, prečo nomináciu odmietol. Turek podľa prezidenta opakovane ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti. Čestný prezident Motoristov na to reagoval slovami, že sa ho to veľmi dotklo a od hlavy štátu bude žiadať ospravedlnenie.
