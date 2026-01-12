  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-6°Bratislava

Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne

  • DNES - 9:47
  • Bratislava
Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne

Podľa ministra školstva sa deti počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje.

Zákaz mobilných telefónov od 1. januára 2025 hodnotia riaditelia škôl veľmi pozitívne. Podľa ich spätnej väzby kolektívy začínajú viac žiť, deti sa počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR.

Doplnil, že s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v súčasnosti diskutujú o tom, aby mohli po roku implementácie urobiť merania podľa ich medzinárodnej metodiky. „Naším cieľom je, aby sme vedeli porovnať dosah tohto opatrenia aj s inými krajinami. Z takýchto dát sme vychádzali aj my, aby sme sa dokázali nejako porovnávať,“ vysvetlil s tým, že do konca školského roka by mal byť vypracovaný komplexný prieskum, ktorý prinesie presnejšie dáta.

Drucker zároveň uviedol, že na úrovni ministrov školstva v rámci Rady Európskej únie sa už približne rok a pol diskutuje aj o regulácii sociálnych sietí. Tá si podľa neho vyžaduje spoluprácu aj s veľkými technologickými spoločnosťami a Slovensko sa v tejto oblasti koordinuje s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. „Slovenská republika a súčasná vláda podporujú reguláciu prístupu k sociálnym sieťam. Formálne určité obmedzenia existujú už dnes, problémom je však ich reálna funkčnosť. Výziev je preto v tejto oblasti viacero, no sociálne siete dnes vnímame ako výrazne rušivý a problematický element, ktorý, sa mi zdá, prináša už viac negatívneho ako pozitívneho,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili

Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili

DNES - 9:41Domáce

Vlak mal zraziť osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala po železničnej trati.

Zrážka kamiónov zablokovala cestu

Zrážka kamiónov zablokovala cestu

DNES - 9:28Domáce

Úsek cesty je v oboch smeroch uzavretý.

Majerský chce pokračovať vo vedení KDH do konca funkčného obdobia

Majerský chce pokračovať vo vedení KDH do konca funkčného obdobia

DNES - 9:02Domáce

Milan Majerský chce pokračovať vo vedení opozičného KDH do konca funkčného obdobia.

Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol

Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol

DNES - 8:17Domáce

Na mieste zasahovali aj záchranári.

Vosveteit.sk
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP