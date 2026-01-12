  • Články
Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili

  • DNES - 9:41
  • Jatov
Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili

Vlak mal zraziť osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala po železničnej trati.

V úseku trate Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom bola v pondelok približne od 6.30 h dočasne prerušená železničná doprava. Dôvodom bol stret vlaku R 850 s osobou neoprávnene sa pohybujúcou v koľajisku v zastávke Jatov v okrese Nové Zámky. Osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Cestujúci vo vlaku neboli zranení, potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.

Doprava bola obnovená o 7.50 h po jednej traťovej koľaji. Vlaky zaznamenali niekoľkominútové meškanie. Udalosť je predmetom vyšetrovania príslušných orgánov.

Zdroj: Info.sk, TASR
