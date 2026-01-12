  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-6°Bratislava

Majerský chce pokračovať vo vedení KDH do konca funkčného obdobia

  • DNES - 9:02
  • Bratislava
Majerský chce pokračovať vo vedení KDH do konca funkčného obdobia

Milan Majerský chce pokračovať vo vedení opozičného KDH do konca funkčného obdobia.

Upozorňuje však na to, že vždy pozorne počúva členskú základňu. Nechce totiž, aby sa zopakoval scenár, keď sa hnutie rozdelilo alebo z neho odišlo mnoho členov. Nateraz nekonkretizoval, či po uplynutí mandátu bude chcieť post predsedu obhájiť. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.

To, čo bude o dva roky, keď sa mi skončí funkčné obdobie, necháme na obdobie potom. Teraz sme v nastavení, že KDH vediem ja. Samozrejme, vždy bedlivo počúvam aj členskú základňu. To najhoršie, čo sa môže stať, je predseda bez podpory členskej základne,“ povedal pre TASR s tým, že v takýchto situáciách hrozí rozpad strán.

Majerský uviedol, že nevie, či kresťanským demokratom nebude chcieť šéfovať súčasný podpredseda Viliam Karas. Považuje ho však za odborníka. Poukázal na to, že v rámci KDH mal na starosti aj prípravu novely Ústavy SR. Myslí si tiež, že každý podpredseda má a mal byť mať isté ambície.

V rozhovore pre TASR sa vyjadril aj k spájaniu konzervatívnych síl v ďalších parlamentných voľbách. Upozornil na to, že viacerí ľudia by chceli vidieť konzervatívcov na jednej kandidátnej listine, aby sa im ľahšie rozhodovalo. Nateraz však nespresnil, či k spájaniu dôjde v najbližších voľbách do Národnej rady (NR) SR. „Nie je nám to ľahostajné. Priznávam, že pre nás by bolo úplne najjednoduchšie, keby boli konzervatívci pod jednou strechou,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne

Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne

DNES - 9:47Domáce

Podľa ministra školstva sa deti počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje.

Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili

Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili

DNES - 9:41Domáce

Vlak mal zraziť osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala po železničnej trati.

Zrážka kamiónov zablokovala cestu

Zrážka kamiónov zablokovala cestu

DNES - 9:28Domáce

Úsek cesty je v oboch smeroch uzavretý.

Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol

Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol

DNES - 8:17Domáce

Na mieste zasahovali aj záchranári.

Vosveteit.sk
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP