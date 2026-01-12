Majerský chce pokračovať vo vedení KDH do konca funkčného obdobia
Milan Majerský chce pokračovať vo vedení opozičného KDH do konca funkčného obdobia.
Upozorňuje však na to, že vždy pozorne počúva členskú základňu. Nechce totiž, aby sa zopakoval scenár, keď sa hnutie rozdelilo alebo z neho odišlo mnoho členov. Nateraz nekonkretizoval, či po uplynutí mandátu bude chcieť post predsedu obhájiť. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„To, čo bude o dva roky, keď sa mi skončí funkčné obdobie, necháme na obdobie potom. Teraz sme v nastavení, že KDH vediem ja. Samozrejme, vždy bedlivo počúvam aj členskú základňu. To najhoršie, čo sa môže stať, je predseda bez podpory členskej základne,“ povedal pre TASR s tým, že v takýchto situáciách hrozí rozpad strán.
Majerský uviedol, že nevie, či kresťanským demokratom nebude chcieť šéfovať súčasný podpredseda Viliam Karas. Považuje ho však za odborníka. Poukázal na to, že v rámci KDH mal na starosti aj prípravu novely Ústavy SR. Myslí si tiež, že každý podpredseda má a mal byť mať isté ambície.
V rozhovore pre TASR sa vyjadril aj k spájaniu konzervatívnych síl v ďalších parlamentných voľbách. Upozornil na to, že viacerí ľudia by chceli vidieť konzervatívcov na jednej kandidátnej listine, aby sa im ľahšie rozhodovalo. Nateraz však nespresnil, či k spájaniu dôjde v najbližších voľbách do Národnej rady (NR) SR. „Nie je nám to ľahostajné. Priznávam, že pre nás by bolo úplne najjednoduchšie, keby boli konzervatívci pod jednou strechou,“ dodal.
Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne
Podľa ministra školstva sa deti počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje.
Tragédia na trati: Železničnú dopravu prerušili
Vlak mal zraziť osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala po železničnej trati.
Zrážka kamiónov zablokovala cestu
Úsek cesty je v oboch smeroch uzavretý.
Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol
Na mieste zasahovali aj záchranári.