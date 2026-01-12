Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol
Na mieste zasahovali aj záchranári.
Hádka na Hodžovom námestí v Bratislave sa skončila fyzickým napadnutím. O udalosti informoval portál tvnoviny.sk, podľa ktorého ku konfliktu došlo v noci z nedele (11. 1.) na pondelok.
"Na Hodžovom námestí pred známym hotelom sa mali pohádať dvaja muži. Konflikt sa však vyostril. Jeden z nich zaútočil na druhého. Nožom mal bodnúť 34-ročného muža do nohy," informoval portál.
Na mieste zasahovali záchranári, ktorí previezli zraneného muža do nemocnice. Útočník mal z miesta ujsť.
