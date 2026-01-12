  • Články
Severná Kórea tvrdí, že USA pohŕdajú existenciou OSN

  • DNES - 8:11
  • Soul
Severokórejská misia pri Organizácii Spojených národov v pondelok odsúdila „hanebné“ kroky Spojených štátov, ktoré podľa nej podkopávajú OSN, a obvinila Washington z „ohavného zločinu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že misia KĽDR pri OSN v New Yorku ostro odsúdila údajné plány na zorganizovanie brífingu o jej domnelom porušovaní sankcií. Stretnutie údajne plánujú usporiadať USA. Tvrdí, že „tým, čo by sa malo v OSN spochybňovať a otvorene prerokovať ako najdôležitejšie pretrvávajúce otázky, je ohavný zločin USA“. „Spojené štáty pohŕdajú samotnou existenciou OSN,“ uviedla misia.

Vyslanci Pchjongjangu nešpecifikovali, o aký čin podľa nich ide. AFP však konštatuje, že sa tak vyjadrili viac ako týždeň po tom, čo americké špeciálne jednotky zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. KĽDR už predtým odsúdila túto americkú operáciu a uviedla, že ide o vážne narušenie venezuelskej suverenity.

Severokórejská misia pri OSN tvrdí, že „iracionalita a škodlivá prax (USA) zneužívania pôdy OSN na uspokojovanie svojich vlastných geopolitických záujmov by nikdy nemali byť dovolené“. Washington tiež obvinila z „nehanebných nelegálnych a nemorálnych činov“ a zo snahy urobiť z pôdy OSN „frašku na jednostranné a sebecké účely“.

AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal dekrét o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií, z ktorých 31 podľa Bieleho domu pôsobí pod záštitou OSN. Šéf Bieleho domu uviedol, že tieto organizácie „fungujú v rozpore s národnými záujmami Spojených štátov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
