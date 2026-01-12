SHMÚ vydal výstrahy pre niekoľko okresov
Pre niekoľko okresov platia výstrahy pred počasím.
V niektorých okresov Slovenska platia v pondelok ráno výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Pozor si treba dať na severe krajiny aj na vietor na horách. Meteorológovia vydali výstrahy aj pred týmto javom. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy pred nízkymi teplotami ústav vyhlásil v celom Banskobystrickom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja, v niektorých okresoch Košického kraja, ako aj v okresoch Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad. Predbežne majú zostať v platnosti do 9.00 h. Opätovne by do platnosti mohli vstúpiť večer.
Foto: shmu.sk
SHMÚ upozornil na nízke teploty, ktoré ojedinele môžu klesnúť až na mínus 15 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varoval.
Okrem toho platia vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Niekde majú zostať v platnosti až do pondelkového večera. Vyskytnúť sa môže na severe krajiny vietor na horách s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu a ojedinele v nárazoch do 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.
Cesty sú zjazdné, pozor si treba dať na sneh
Cesty na Slovensku sú v pondelok ráno zjazdné. Pozor si treba dať najmä na čerstvo napadnutý, ale aj zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
„Čerstvý sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovke diaľnice D3 na Kysuciach v oblastiach Skalité a Svrčinovec a tiež na diaľnici D1 v oblastiach Važec a Štrba. Na rýchlostnej ceste R3 v oblasti Tvrdošín, Trstená, Sedliacka Dubová a Martin, ako aj na R4 (obchvat Svidníka), sa na vozovke nachádza vrstva kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov,“ napísali cestári.
Čerstvý až kašovitý, ale aj utlačený sneh sa podľa SSC nachádza na cestách I., II. a III. triedy najmä v severných hornatejších častiach Slovenska, ale aj na Podunajskej nížine. Jeho hrúbka je jeden až tri centimetre, na Orave, Kysuciach a pod Tatrami miestami štyri až päť centimetrov. „Čerstvý sneh hrubý päť až desať centimetrov sa nachádza na cestách druhej triedy v oblasti Šamorín a Dunajská streda. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovke cesty II/531 Tisovec - Muráň,“ doplnila správa.
Uviedla tiež, že horské priechody (HP) sú zjazdné, no na severe sú pokryté vrstvou snehu. HP Príslop je neprejazdný pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. „Na HP Oravská Lesná je na vozovke vrstva kašovitého snehu hrubého štyri až päť centimetrov. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovkách HP Vrchslatina, Zbojská a Štós. HP Soroška, Biela Hora a Havran majú povrch vozoviek suchý,“ informovala SSC.
Cestári zároveň upozornili, že na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Okrem toho platí v okresoch Trebišov a Čadca prvý stupeň kalamitnej situácie.
Ako dodala, vodiči by mali byť opatrní aj medzi 28. a 29. kilometrom cesty na horskom priechode Donovaly. Padajú tam skaly. Podobná situácia je aj na horskom priechode Šturec medzi šiestym a 13. kilometrom.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.
Útok nožom na ulici: Útočník z miesta utiekol
Na mieste zasahovali aj záchranári.
Susko: Počet ukladaných alternatívnych trestov sa výrazne zvýšil
Počet ukladaných alternatívnych trestov sa výrazne zvýšil. Prispela k tomu zmena trestnej politiky štátu, zmena trestných kódexov, ale aj komunikácia so sudcami.
Pre celý okres Čadca vyhlásili pre snehovú kalamitu mimoriadnu situáciu
Prednosta Okresného úradu v Čadci Peter Rusnák vyhlásil v nedeľu od 19.00 h mimoriadnu situáciu pre celý okres Čadca.
Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc v sedle pod vrchom Končitá
Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou.