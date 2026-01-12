  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-9°Bratislava

Filmy Jedna bitka za druhou a Hamnet triumfovali na Zlatých glóbusoch

  • DNES - 7:19
  • Los Angeles
Filmy Jedna bitka za druhou a Hamnet triumfovali na Zlatých glóbusoch

Akčný film Jedna bitka za druhou režiséra Paula Thomasa Andersona v nedeľu kraľoval 83. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov, najdôležitejších amerických filmových a televíznych cien po Oscaroch.

Excentrická snímka o starnúcom revolucionárovi v podaní Leonarda DiCapria premenila štyri z deviatich nominácií - za najlepšiu réžiu, najlepšiu komédiu/muzikál, najlepší scenár a najlepšiu herečku vo vedľajšej (Teyana Taylorová). Prekvapením je cena za najlepší dramatický film pre literárnu adaptáciu Hamnet. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a DPA.

Ste takí štedrí s touto náklonnosťou ku mne a tomuto filmu – a ja ju prijímam,“ povedal Anderson pri preberaní ceny. Jeho film s násilnými ľavicovými radikálmi, raziami proti nelegálnym imigrantom a bielymi supremacistami si získal publikum aj kritikov v čase, keď sú Spojené štáty hlboko polarizované, poznamenala agentúra AFP.

V prestížnej kategórii herca v hlavnej úlohe však jeho hviezdu DiCapria a ďalších nominovaných ako Georgea Clooneyho či Ethana Hawka odsunul na vedľajšiu koľaj americký herec s francúzskymi koreňmi Timothée Chalamet, ktorý vo filme Veľký Marty zasadenom do 50. rokov 20. storočia stvárnil ambiciózneho stolného tenistu Martyho Mausera. Chalamet bol predtým nominovaný štyrikrát, no neuspel.

Ocenená najlepšia dráma Hamnet zobrazujúca život Williama Shakespeara a jeho manželky, ktorí sa vyrovnávajú so smrťou svojho syna, porazila favorizovaný horor Ryana Cooglera s názvom Hriešnici o segregovanom juhu USA 30. rokov 20. storočia. Jej režisérkou je Číňanka Chloé Zhao, producentom Steven Spielberg. Vznikol podľa knihy Maggie O'Farrellovej o smrti Shakespearovho syna, ktorá tohto dramatika inšpirovala k napísaniu hry Hamlet. Írska herečka Jessie Buckleyová, ktorá hrá Shakespearovu žiaľom zdrvenú manželku Agnes, získala ocenenie za najlepšiu herečku v dramatickom filme.

Sedemkrát nominovaný film Hriešnici, ktorý prekvapil divákov zmesou upírov, politiky, rasových vzťahov a bluesovej hudby, sa musel uspokojiť cenou v kategóriách najlepší kasový trhák či najlepší soundtrack (Ludwig Göransson).

Nórska rodinná komediálna dráma Citová hodnota získala cenu za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Stellan Skarsgard).

Rose Byrneová si odniesla cenu za najlepšiu herečku v komédii alebo muzikáli za rolu vo filme If I Had Legs I'd Kick You (Ak by som mala nohy, tak ťa nakopem). Muzikálový megahit od Netflixu K-pop: Lovkyňa démonov získal cenu za najlepšiu pieseň a najlepší animovaný film.

V televíznej kategórii dominoval so štyrmi oceneniami britský seriál Adolescent o 13-ročnom chlapcovi obvinenom z vraždy spolužiačky. Seriál Urgent z produkcie HBO získal cenu za najlepšiu drámu a seriál Štúdio ovládol kategóriu komédia.

Brazílsky triler Tajný agent odohrávajúci sa počas vojenskej diktatúry v Brazílii v 70. rokoch 20. storočia zvíťazil v kategóriách najlepší film v inom než anglickom jazyku a najlepší herec v dráme (Wagner Moura).

Viacero celebrít vrátane Marka Ruffala, Natashy Lyonneovej a Wandy Sykesovej prišlo na odovzdávanie cien s odznakom s nápisom „BE GOOD“ (Buď dobrý) - odkazujúcom na 37-ročnú Američanku Renee Nicole Goodovú, ktorú v stredu v Minneapolise smrteľne postrelil príslušník Imigračného a colného úradu (ICE), čo v USA vyvolalo nové protesty proti imigračnej politike prezidenta Donalda Trumpa.

Udeľovaním Zlatých glóbusov sa začala sezóna hollywoodskych filmových ocenení, ktorá vyvrcholí marcovým odovzdávaním Oscarov - cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS). Zlaté glóbusy sa rozdávali v 27 filmových a televíznych kategóriách, ako aj v novej kategórii podcastov. Slávnostné odovzdávanie cien vysielala v priamom prenose televízia CBS.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel legendárny spevák Jimmy Cliff, jeho najznámejšiu pieseň si spieva takmer každý

Zomrel legendárny spevák Jimmy Cliff, jeho najznámejšiu pieseň si spieva takmer každý

14:18 24.11.2025Kultúra

Legenda reggae Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov.

Maestro Plácido Domingo príde v marci do Bratislavy

Maestro Plácido Domingo príde v marci do Bratislavy

12:01 18.11.2025Kultúra

Maestro Plácido Domingo príde v marci do Bratislavy. Bude to práve slovenská metropola, ktorá privíta jedného z najväčších umelcov hudobného sveta.

Frida má 80 rokov, v pohnutom osude slávila úspechy so skupinou ABBA, aj sólové

Frida má 80 rokov, v pohnutom osude slávila úspechy so skupinou ABBA, aj sólové

6:32 15.11.2025Kultúra

Preslávila sa ako jedna z dvoch vokalistiek švédskej popovej skupiny ABBA. Pod menom Frida zažila aj úspešnú sólovú kariéru. Speváčka Anni-Frid Lyngstadová má dnes 80 rokov.

Mesto Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí, úrad zostane zatvorený

Mesto Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí, úrad zostane zatvorený

13:33 05.11.2025Kultúra

Žilinská samospráva si 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie sériou tematických podujatí a položením kvetov k pamätníku na Námestí obetí komunizmu.

Vosveteit.sk
Kvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častícKvantová mechanika funguje, no možno nevysvetľuje realitu. Vedci spochybňujú náš obraz času a častíc
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP