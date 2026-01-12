  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-6°Bratislava

Británia vyvinie novú balistickú raketu pre Ukrajinu

  • DNES - 3:56
  • Londýn
Británia vyvinie novú balistickú raketu pre Ukrajinu

Britská vláda v nedeľu oznámila, že v rámci projektu Nightfall (Súmrak) vypísala súťaž na urýchlený vývoj novej taktickej balistickej rakety pre Ukrajinu, aby sa mohla lepšie brániť proti útokom ruských síl.

Strely odpaľované zo zeme s doletom viac ako 500 kilometrov budú niesť konvenčnú hlavicu vážiacu 200 kilogramov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rakety bude podľa oznámenia vlády možné odpaľovať z viacerých vozidiel rýchlo po sebe. Po ich vystrelení sa vozidlá budú môcť v priebehu niekoľkých minút stiahnuť, čo umožní ukrajinským silám zasiahnuť kľúčové vojenské ciele v skôr, ako ruské sily stihnú zareagovať.

Predpokladá sa, že mesačne sa vyrobí desať takýchto systémov, pričom jedna raketa bude stáť maximálne 800.000 libier (približne 922.000 eur).

Tento krok nasleduje po piatkovej návšteve britského ministra obrany Johna Healeyho na Ukrajine, ktorá sa uskutočnila v čase masívneho nočného raketového a dronového útoku ruských síl na Kyjev a ďalšie mestá. Počas neho Rusko odpálilo na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny aj balistické rakety Orešnik.

Na ceste do Kyjeva sme boli dosť blízko na to, aby sme počuli v okolo Ľvova sirény varujúce pred náletom. Toto nebudeme tolerovať a preto sme odhodlaní dať Ukrajincom do rúk najmodernejšie zbrane, aby sa mohli brániť,“ uviedol Healey vo vyhlásení zverejnenom na stránke britskej vlády.

V rámci projektu Nightfall majú dostať tri vývojové tímy kontrakt v hodnote deväť miliónov libier na vývoj a dodanie prvých troch rakiet do 12 mesiacov na skúšobné odpálenie. Návrhy sa budú prijímať do začiatku februára s cieľom podpísať zmluvu v marci 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Americká vláda pošle do Minneapolisu ďalšie posily

Americká vláda pošle do Minneapolisu ďalšie posily

DNES - 3:56Zahraničné

Americká vláda vyšle stovky ďalších príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek do Minneapolisu, kde zastrelenie 37-ročnej Američanky pracovníkom ICE vyvolalo celonárodné masové protesty.

Pre silné mrazy uviazli na severe Fínska tisícky turistov

Pre silné mrazy uviazli na severe Fínska tisícky turistov

VČERA - 19:05Zahraničné

Tisíce turistov uviazli v nedeľu v severnom Fínsku po tom, ako boli lety na medzinárodnom letisku Kittilä zrušené v dôsledku silných mrazov.

Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany

Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany

VČERA - 18:13Zahraničné

Švédsko vynaloží 15 miliárd korún (1,6 miliardy dolárov) na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, oznámila v nedeľu tamojšia vláda.

Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

VČERA - 15:17Zahraničné

Švédsko je veľmi kritické voči „výhražnej rétorike“ voči Grónsku a Dánsku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal v nedeľu premiér Ulf Kristersson.

Vosveteit.sk
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP