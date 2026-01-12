Británia vyvinie novú balistickú raketu pre Ukrajinu
- DNES - 3:56
- Londýn
Britská vláda v nedeľu oznámila, že v rámci projektu Nightfall (Súmrak) vypísala súťaž na urýchlený vývoj novej taktickej balistickej rakety pre Ukrajinu, aby sa mohla lepšie brániť proti útokom ruských síl.
Strely odpaľované zo zeme s doletom viac ako 500 kilometrov budú niesť konvenčnú hlavicu vážiacu 200 kilogramov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rakety bude podľa oznámenia vlády možné odpaľovať z viacerých vozidiel rýchlo po sebe. Po ich vystrelení sa vozidlá budú môcť v priebehu niekoľkých minút stiahnuť, čo umožní ukrajinským silám zasiahnuť kľúčové vojenské ciele v skôr, ako ruské sily stihnú zareagovať.
Predpokladá sa, že mesačne sa vyrobí desať takýchto systémov, pričom jedna raketa bude stáť maximálne 800.000 libier (približne 922.000 eur).
Tento krok nasleduje po piatkovej návšteve britského ministra obrany Johna Healeyho na Ukrajine, ktorá sa uskutočnila v čase masívneho nočného raketového a dronového útoku ruských síl na Kyjev a ďalšie mestá. Počas neho Rusko odpálilo na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny aj balistické rakety Orešnik.
„Na ceste do Kyjeva sme boli dosť blízko na to, aby sme počuli v okolo Ľvova sirény varujúce pred náletom. Toto nebudeme tolerovať a preto sme odhodlaní dať Ukrajincom do rúk najmodernejšie zbrane, aby sa mohli brániť,“ uviedol Healey vo vyhlásení zverejnenom na stránke britskej vlády.
V rámci projektu Nightfall majú dostať tri vývojové tímy kontrakt v hodnote deväť miliónov libier na vývoj a dodanie prvých troch rakiet do 12 mesiacov na skúšobné odpálenie. Návrhy sa budú prijímať do začiatku februára s cieľom podpísať zmluvu v marci 2026.
