Americká vláda pošle do Minneapolisu ďalšie posily
- DNES - 3:56
- Washington
Americká vláda vyšle stovky ďalších príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek do Minneapolisu, kde zastrelenie 37-ročnej Američanky pracovníkom Imigračného a colného úradu (ICE) vyvolalo celonárodné masové protesty.
V relácii Sunday Morning Futures televízie Fox News to v nedeľu povedala ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. Informovali o tom svetové agentúry.
Posily by mali do najväčšieho mesta amerického štátu Minnesota doraziť v priebehu nedele a pondelka.
„Budú ich stovky. Musíme zabezpečiť, aby príslušníci ICE a pohraničnej stráže, ktorí pôsobia v Minneapolise, mohli bezpečne vykonávať svoju prácu,“ uvidela Noemová. „Ak jednotlivci použijú násilie proti bezpečnostným zložkám alebo budú brániť našim operáciám, je to trestný čin a budeme ich brať na zodpovednosť, dodala.
Príslušník ICE v stredu Minneapolise smrteľne zranil Renee Nicole Goodovú v jej aute tromi výstrelmi. Noemová a ďalší poprední predstavitelia vlády prezidenta Donalda Trumpa následne vykreslili Goodovú ako „domácu teroristku“, ktorá zablokovala ulicu svojím autom počas operácie ICE a jeho agent ju zabil v sebaobrane, pretože sa ho pokúsila zraziť.
V mestách Minneapolis a St. Paul v štáte Minnesota prebieha podľa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť už niekoľko dní operácia ICE, do ktorej je zapojených viac ako 2000 ľudí. Úrady tvrdia, že jej cieľom je vyšetrovanie podozrení z podvodu okrem iného v rámci somálskej komunity. V amerických médiách sa diskutuje o tom, či tento dôvod nie je zámienkou na politicky motivované sprísnenie imigračnej politiky, uviedla agentúra DPA.
Podľa webovej stránky The Trace, ktorá sa špecializuje na násilie páchané strelnými zbraňami, je Goodová štvrtou osobou, ktorá zomrela pri operáciách ICE od návratu Trumpa k moci. Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia.
Británia vyvinie novú balistickú raketu pre Ukrajinu
Britská vláda v nedeľu oznámila, že v rámci projektu Nightfall (Súmrak) vypísala súťaž na urýchlený vývoj novej taktickej balistickej rakety pre Ukrajinu, aby sa mohla lepšie brániť proti útokom ruských síl.
Pre silné mrazy uviazli na severe Fínska tisícky turistov
Tisíce turistov uviazli v nedeľu v severnom Fínsku po tom, ako boli lety na medzinárodnom letisku Kittilä zrušené v dôsledku silných mrazov.
Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany
Švédsko vynaloží 15 miliárd korún (1,6 miliardy dolárov) na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, oznámila v nedeľu tamojšia vláda.
Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku
Švédsko je veľmi kritické voči „výhražnej rétorike“ voči Grónsku a Dánsku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal v nedeľu premiér Ulf Kristersson.