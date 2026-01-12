  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 12.1.2026Meniny má Ernest
-6°Bratislava

Americká vláda pošle do Minneapolisu ďalšie posily

  • DNES - 3:56
  • Washington
Americká vláda pošle do Minneapolisu ďalšie posily

Americká vláda vyšle stovky ďalších príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek do Minneapolisu, kde zastrelenie 37-ročnej Američanky pracovníkom Imigračného a colného úradu (ICE) vyvolalo celonárodné masové protesty.

V relácii Sunday Morning Futures televízie Fox News to v nedeľu povedala ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. Informovali o tom svetové agentúry.

Posily by mali do najväčšieho mesta amerického štátu Minnesota doraziť v priebehu nedele a pondelka.

Budú ich stovky. Musíme zabezpečiť, aby príslušníci ICE a pohraničnej stráže, ktorí pôsobia v Minneapolise, mohli bezpečne vykonávať svoju prácu,“ uvidela Noemová. „Ak jednotlivci použijú násilie proti bezpečnostným zložkám alebo budú brániť našim operáciám, je to trestný čin a budeme ich brať na zodpovednosť, dodala.

Príslušník ICE v stredu Minneapolise smrteľne zranil Renee Nicole Goodovú v jej aute tromi výstrelmi. Noemová a ďalší poprední predstavitelia vlády prezidenta Donalda Trumpa následne vykreslili Goodovú ako „domácu teroristku“, ktorá zablokovala ulicu svojím autom počas operácie ICE a jeho agent ju zabil v sebaobrane, pretože sa ho pokúsila zraziť.

V mestách Minneapolis a St. Paul v štáte Minnesota prebieha podľa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť už niekoľko dní operácia ICE, do ktorej je zapojených viac ako 2000 ľudí. Úrady tvrdia, že jej cieľom je vyšetrovanie podozrení z podvodu okrem iného v rámci somálskej komunity. V amerických médiách sa diskutuje o tom, či tento dôvod nie je zámienkou na politicky motivované sprísnenie imigračnej politiky, uviedla agentúra DPA.

Podľa webovej stránky The Trace, ktorá sa špecializuje na násilie páchané strelnými zbraňami, je Goodová štvrtou osobou, ktorá zomrela pri operáciách ICE od návratu Trumpa k moci. Ďalších sedem ľudí utrpelo zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Británia vyvinie novú balistickú raketu pre Ukrajinu

Británia vyvinie novú balistickú raketu pre Ukrajinu

DNES - 3:56Zahraničné

Britská vláda v nedeľu oznámila, že v rámci projektu Nightfall (Súmrak) vypísala súťaž na urýchlený vývoj novej taktickej balistickej rakety pre Ukrajinu, aby sa mohla lepšie brániť proti útokom ruských síl.

Pre silné mrazy uviazli na severe Fínska tisícky turistov

Pre silné mrazy uviazli na severe Fínska tisícky turistov

VČERA - 19:05Zahraničné

Tisíce turistov uviazli v nedeľu v severnom Fínsku po tom, ako boli lety na medzinárodnom letisku Kittilä zrušené v dôsledku silných mrazov.

Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany

Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany

VČERA - 18:13Zahraničné

Švédsko vynaloží 15 miliárd korún (1,6 miliardy dolárov) na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, oznámila v nedeľu tamojšia vláda.

Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

VČERA - 15:17Zahraničné

Švédsko je veľmi kritické voči „výhražnej rétorike“ voči Grónsku a Dánsku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal v nedeľu premiér Ulf Kristersson.

Vosveteit.sk
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP